WM-Vorbereitung: Kreis nominiert Karachun

SID 19.04.2026 • 17:19 Uhr Der Bundestrainer nimmt für die Testspiele gegen die Slowakei nur geringfügige Anpassungen vor.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat für die zweite Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz nur geringfügige Anpassungen vorgenommen. Einzig der Schwenninger Angreifer Alexander Karachun stößt ab Montag zur Mannschaft dazu, die am Donnerstag (20.00 Uhr) in Kaufbeuren und am Samstag (17.00 Uhr) in Augsburg zwei weitere Testspiele bestreitet.

Gegner ist jeweils die Slowakei, an der Deutschland bei den Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war.

„Wir wollen unsere Erkenntnisse aus der Woche in Karlsbad verarbeiten und in den beiden Spielen gegen die Slowaken umsetzen“, sagte Kreis: „Wir wissen, dass es zwei intensive Länderspiele werden, denn beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Phase der Vorbereitung. Die Spieler wollen mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam machen.“

Gleichzeitig sei es „für beide Teams wichtig, an Details in Bezug auf System und Taktik zu arbeiten“, führte der Bundestrainer weiter aus: „Mit Alexander Karachun haben wir einen zusätzlichen Spieler nominiert, der Durchsetzungskraft und Körpergröße mitbringt. Seine Hinzunahme gibt uns in der Offensive weitere Optionen.“