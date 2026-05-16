Berliner Torjäger Kirk trifft, Großbritannien verliert aber

SID 16.05.2026 • 14:44 Uhr Der Stürmer der Eisbären Berlin erzielt sein zehntes Tor bei einer A-Weltmeisterschaft.

Torjäger Liam Kirk vom deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin ist mit Aufsteiger Großbritannien mit einer Niederlage in die WM in der Schweiz gestartet – trotz seines zehnten Treffers bei einer A-Weltmeisterschaft. Der Torschützenkönig der Deutschen Eishockey Liga (DEL) traf beim 2:5 (2:3, 0:2, 0:0) am Samstag in Zürich gegen Österreich zum zwischenzeitlichen 2:3 (17.).

Doch es reichte nicht für den Aufsteiger, der vor allem in der Defensive große Schwächen offenbarte. Peter Schneider traf doppelt für die Österreicher, die vor einem Jahr überraschend das Viertelfinale erreicht hatten. Kirk war bereits bei der WM 2021 Torschützenkönig, der 26-Jährige spielt seit 2024 für die Eisbären.