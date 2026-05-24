"Das Größte, was ich je erlebt habe": Historischer Sieg bei Eishockey-WM

Daniel Höhn 24.05.2026 • 16:48 Uhr Mit dem 3:2-Sieg gegen Schweden bei der Eishockey-WM gelingt Norwegen Historisches. Entsprechend unterschiedlich ist die Stimmung in beiden Lagern.

Dass der 3:2-Sieg gegen Schweden für Norwegen bei der Eishockey-WM von historischer Bedeutung ist, ließ sich an den Reaktionen der TV-Experten nur unschwer erkennen.

„Das ist das Verrückteste, was ich in meiner gesamten Eishockeykarriere erlebt habe. Es ist ein Meilenstein im norwegischen Eishockey. Wir werden nach diesem Ereignis nicht mehr zurückblicken“, sagte Experte Ole-Eskild Dahlström laut VG.

„Das ist kein Zeichentrickfilm“

Auch Erik Follestad, Experte beim norwegischen Sender TV2, konnte seine Gefühle nicht verbergen: „Eine der größten norwegischen Eishockey-Heldentaten aller Zeiten. Schweden, mit einer Mannschaft voller Stars, wird schlichtweg von norwegischen Youngstern und ein paar alten Hasen besiegt. Nun lebt der Traum vom Viertelfinale in vollem Umfang weiter. Das norwegische Eishockey war also doch nicht tot.“

Experte Jörgen Klem fehlten die Worte, er wird vom Dagbladet wie folgt zitiert: „Ich fange fast an zu weinen. Das ist das Größte, was ich je erlebt habe. Das ist kein Zeichentrickfilm und keine erfundene Geschichte. Wir sind die Besten.“

Zum ersten Mal überhaupt hatte Schweden bei einer Eishockey-WM in der regulären Spielzeit gegen Norwegen verloren. Das letzte Mal, dass Norwegen Schweden bei einer Weltmeisterschaft besiegt hatte, war 2011 – damals im Shootout.

Schweden? „So verdammt schlecht“

Im Lager der Schweden war entsprechend die Enttäuschung und Wut groß. „Das bringt mich auf die Palme“, sagte Ex-Eishockey-Star Erik Granqvist bei Viaplay.

Er ging sowohl auf die schwedischen Spieler als auch den Trainer los. „Wenn das einmal passiert, kann man sagen, es seien knappe Entscheidungen. Aber scheiß auf knappe Entscheidungen, wenn das vier Jahre in Folge bei sechs großen Turnieren passiert“, polterte er und bezeichnete die Leistung als „so verdammt schlecht“.