Eishockey-WM: Deutscher Verteidiger mit historischer Show

Moritz Thienen 22.05.2026 • 19:40 Uhr Deutschland feiert bei der Eishockey-WM einen Pflichtsieg gegen Ungarn. Leon Gawanke sorgt dabei für ein nie dagewesenes Highlight.

Leon Gawanke lächelte verschmitzt, auch für den Verteidiger kam sein Hattrick völlig aus dem Nichts. Mit dem ersten Dreierpack eines deutschen Abwehrspielers bei einer Weltmeisterschaft stach Gawanke aus einer stark verbesserten deutschen Eishockey-Nationalmannschaft heraus.

„Ich habe erst damit gerechnet, als der Dritte dann drin war“, sagte der bestens gelaunte Gawanke bei ProSieben auf die Frage, wann er an einen Hattrick geglaubt habe. Der Verteidiger war einer der Garanten dafür, dass Deutschland nach vier Niederlagen zum Turnierstart durch das 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) gegen Außenseiter Ungarn seinen ersten Sieg holte und damit das vorzeitige Aus verhinderte.

Gawanke, der mit seinem ersten Treffer auch die deutsche Powerplay-Misere im zwölften Versuch beendete, hatte mit einem Dreierpack (19./42./50.) großen Anteil am ersten Erfolg bei der diesjährigen WM.

„Ich hatte im Turnier schon ein paar Chancen, heute sind sie endlich reingegangen. Irgendwann, wenn man dann zwei Tore hat, dann denkt man ein bisschen dran“, sagte der Verteidiger der Adler Mannheim.

Eishockey-WM: Verteidiger-Hattrick? „Ist verrückt“

Lob bekam Gawanke nach dem Spiel von seinem Abwehrkollegen Leon Hüttl: „Das ist verrückt. Ich bin super froh, dass er es heute gemacht hat. Das gönne ich ihm absolut und ist einfach was Geiles. Sowas passiert glaube ich auch nicht so oft.“

Auch Bundestrainer Harold Kreis zeigte sich vom historischen Auftritt seines Spielers begeistert: „Das freut mich für ihn. Hier gibt es einen Rekord nach dem anderen. Erst Leonardo Genoni für die Schweiz und jetzt das. Hoffentlich bleibt er lange bestehen.“

Und Gawanke selbst? Der zeigte sich extrem bescheiden: „Das dritte Tor war brutal rausgespielt. Den muss ich nur noch ins leere Tor schießen. Es war einfach ein gelungener Abend.“

Bei MagentaSport ergänzte er später: „Es ist sehr schön, eine brutale Ehre, fühlt sich gut an. In meiner Profikarriere habe ich ziemlich sicher noch keinen Hattrick erzählt. Vielleicht mal in der U16 oder U17. Da habe ich aber auch noch Stürmer gespielt.“

Gawanke sieht Team gegen Österreich „in guter Ausgangsposition“

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Verteidiger für seine Bestmarke nicht. Schon am Samstag (ab 20:20 Uhr im LIVETICKER) muss Deutschland gegen Österreich den nächsten Sieg holen, wenn es mit dem Viertelfinale noch klappen soll.

Für das Duell mit dem Nachbarn sieht Gawanke sein Team gut gewappnet: „Spiele gegen Österreich sind immer speziell. Ich glaube aber, dass wir in einer guten Ausgangsposition sind. Wenn wir die Leistung zeigen, wie in den letzten beiden Spielen, bin ich sehr guter Dinge.“