Niederlage für das DEB-Team, Erfolg für ProSieben: Das deutsche Auftaktspiel der Eishockey-WM in der Schweiz hat dem übertragenden Sender im Free-TV eine gute Quote beschert.
Starke TV-Quote bei DEB-Pleite
ProSieben vermeldet nach dem Auftaktspiel einen Marktanteil von 14,7 Prozent.
Geschlagen: Philipp Grubauer
© AFP/SID/ENNIO LEANZA
Das 1:3 gegen Finnland verfolgten am Freitagnachmittag 1,47 Millionen Zuschauende mit, dies bedeutete einen Marktanteil in der „Senderzielgruppe“ von 14,7 Prozent.
Auch das zweite Gruppenspiel der deutschen Auswahl gegen Lettland wird am Sonntagabend (20.20 Uhr) live bei ProSieben gezeigt.
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