Starke TV-Quote bei DEB-Pleite

SID 16.05.2026 • 09:09 Uhr ProSieben vermeldet nach dem Auftaktspiel einen Marktanteil von 14,7 Prozent.

Niederlage für das DEB-Team, Erfolg für ProSieben: Das deutsche Auftaktspiel der Eishockey-WM in der Schweiz hat dem übertragenden Sender im Free-TV eine gute Quote beschert.

Das 1:3 gegen Finnland verfolgten am Freitagnachmittag 1,47 Millionen Zuschauende mit, dies bedeutete einen Marktanteil in der „Senderzielgruppe“ von 14,7 Prozent.