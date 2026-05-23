Eishockey: Eröffnungsspiel der Heim-WM in Schalker Fußballarena

SID 23.05.2026 • 20:40 Uhr Die Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr soll auf Schalke eröffnet werden. Noch muss das Vorhaben aber Hürden nehmen.

Das Eröffnungsspiel der Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird voraussichtlich in der Fußballarena auf Schalke stattfinden. Das berichtet die Bild am Samstagabend, nach SID-Informationen müssen der Kongress des Weltverbands IIHF sowie die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Vorhaben noch zustimmen. Bereits 2010 war das Turnier im Gelsenkirchener Stadion gestartet.

Laut der Bild-Zeitung soll am 13. Mai ein Top-Gegner auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) warten, vermutlich Olympiasieger USA oder der diesjährige Gastgeber Schweiz. Diesmal soll der Innenraum aufgrund der schlechteren Sicht nicht bestuhlt werden. Der DEB und das Organisationskomitee sollen zudem Wert darauf gelegt haben, in einer Arena mit verschließbarem Dach zu spielen.

Die Schalker Arena ist damit der dritte Austragungsort der WM 2027, neben den regulären Spielstätten in Düsseldorf und Mannheim. Im Düsseldorfer Dome findet das Finalwochenende statt, die deutsche Mannschaft absolviert ihre Vorrunde in der Mannheimer SAP Arena.