Eishockey: Kanada mit schlagkräftigem Team zur WM

SID 08.05.2026 • 19:14 Uhr Die Kanadier treten mit einem schlagkräftigen Team beim Turnier in der Schweiz an. Mit an Bord ist auch ein Toptalent.

Kanada reist mit Toptalent Macklin Celebrini zur Eishockey-WM in die Schweiz. Der 19 Jahre alte Angreifer von den San Jose Sharks, bei den Olympischen Winterspielen erfolgreichster Torjäger und viertbester Scorer der NHL-Hauptrunde, steht wie schon im Vorjahr im Kader des Rekordweltmeisters.

In Leon Draisaitls Teamkollegen Evan Bouchard (Edmonton Oilers) kann Headcoach Misha Donskov auch auf den punktbesten Verteidiger der besten Liga der Welt zählen.

Altstar Sidney Crosby ist nach Teilnahmen beim WM-Turnier im Vorjahr und den Olympischen Winterspielen in Mailand, als die Kanadier im Finale dramatisch gegen Erzrivale USA verloren, nicht mit dabei. Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid sagte nach dem frühen Playoff-Aus ebenso ab, der Topscorer der Regular Season ist verletzt.

Eishockey-WM: Kanada zuletzt zweimal ohne Medaille

Neben Celebrini und Bouchard sollen unter anderem Mathew Barzal (New York Islanders), Mark Scheifele (Winnipeg Jets), John Tavares (Toronto Maple Leafs) und Ryan O’Reilly (Nashville Predators) für das 29. WM-Gold sorgen. Den letzten Titel holten die Ahornblätter vor zwei Jahren im Finale gegen Deutschland, zuletzt reiste Kanada zweimal ohne Medaille ab.