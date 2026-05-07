Eishockey-Weltrangliste: Die IIHF Weltrangliste zur WM 2026

Die IIHF-Weltrangliste soll die langfristige Qualität der Eishockey-Nationalmannschaften der einzelnen Länder widerspiegeln.
Die Eishockey-Weltrangliste
Vor der Eishockey-WM 2026 wirft SPORT1 einen Blick auf die aktuelle Weltrangliste. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in den Top 10 und schielt nach oben.
Die Eishockey-Weltrangliste: Die besten Nationalmannschaften
© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Picture Alliance/iStock
In das Ranking fließen die Endergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie dem letzten olympischen Eishockey-Turnier mit ein. Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende.
So wird der WM-Triumph der USA 2025 mit 1200 Punkten berücksichtigt, während Tschechiens Titel bei der Heim-WM von 2024 noch 75 Prozent von 1200 Punkten – also 900 Punkte – zählt. Russland (1.) und Weißrussland (16.) werden zwar in der Weltrangliste geführt, sind von der Teilnahme an der WM aber ausgeschlossen.
IIHF-Eishockey-Weltrangliste 2026:
Rang
Nation
Punkte
2.
USA
3985
3.
Schweiz
3975
4.
Kanada
3935
5.
Schweden
3915
6.
Tschechien
3860
7.
Finnland
3780
8.
Deutschland
3710
9.
Dänemark
3625
10.
Slowakei
3595
11.
Lettland
3585
12.
Österreich
3465
13.
Norwegen
3370
14.
Kasachstan
3265
15.
Frankreich
3255
17.
Slowenien
3180
18.
Ungarn
3170
19.
Großbritannien
3100
20.
Italien
3025
21.
Polen
2990
22.
Japan
2860
23.
Rumänien
2855
24.
Ukraine
2820
24.
Südkorea
2820
26.
Litauen
2765
27.
China
2680
28.
Estland
2635
29.
Spanien
2495
30.
Niederlande
2480
31.
Kroatien
2445
32.
Serbien
2415
33.
Israel
2220
34.
Vereinigte Arabische Emirate
2200
35.
Island
2145
36.
Australien
2140
37.
Belgien
2050
38.
Bulgarien
1965
39.
Neuseeland
1915
40.
Taiwan
1875
41.
Türkei
1815
42.
Thailand
1750
43.
Kirgistan
1685
44.
Turkmenistan
1625
44.
Mexiko
1625
46.
Luxemburg
1595
47.
Georgien
1555
48.
Südafrika
1540
49.
Bosnien und Herzegowina
1495
50.
Hongkong
1385
51.
Philippinen
1190
51.
Singapur
1190
53.
Mongolei
1130
54.
Nordkorea
1105
55.
Kuwait
1085
56.
Iran
1070
57.
Malaysia
970
58.
Indonesien
960
59.
Usbekistan
480
60.
Armenien
460
(Stand: 07.05.2026)