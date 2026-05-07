Eishockey-Weltrangliste: Die IIHF Weltrangliste zur WM 2026

SPORT1 07.05.2026 • 11:07 Uhr Vor der Eishockey-WM 2026 wirft SPORT1 einen Blick auf die aktuelle Weltrangliste. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in den Top 10 und schielt nach oben.

Die IIHF-Weltrangliste soll die langfristige Qualität der Eishockey-Nationalmannschaften der einzelnen Länder widerspiegeln.

In das Ranking fließen die Endergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie dem letzten olympischen Eishockey-Turnier mit ein. Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende.

So wird der WM-Triumph der USA 2025 mit 1200 Punkten berücksichtigt, während Tschechiens Titel bei der Heim-WM von 2024 noch 75 Prozent von 1200 Punkten – also 900 Punkte – zählt. Russland (1.) und Weißrussland (16.) werden zwar in der Weltrangliste geführt, sind von der Teilnahme an der WM aber ausgeschlossen.

IIHF-Eishockey-Weltrangliste 2026:

Rang Nation Punkte 2. USA 3985 3. Schweiz 3975 4. Kanada 3935 5. Schweden 3915 6. Tschechien 3860 7. Finnland 3780 8. Deutschland 3710 9. Dänemark 3625 10. Slowakei 3595 11. Lettland 3585 12. Österreich 3465 13. Norwegen 3370 14. Kasachstan 3265 15. Frankreich 3255 17. Slowenien 3180 18. Ungarn 3170 19. Großbritannien 3100 20. Italien 3025 21. Polen 2990 22. Japan 2860 23. Rumänien 2855 24. Ukraine 2820 24. Südkorea 2820 26. Litauen 2765 27. China 2680 28. Estland 2635 29. Spanien 2495 30. Niederlande 2480 31. Kroatien 2445 32. Serbien 2415 33. Israel 2220 34. Vereinigte Arabische Emirate 2200 35. Island 2145 36. Australien 2140 37. Belgien 2050 38. Bulgarien 1965 39. Neuseeland 1915 40. Taiwan 1875 41. Türkei 1815 42. Thailand 1750 43. Kirgistan 1685 44. Turkmenistan 1625 44. Mexiko 1625 46. Luxemburg 1595 47. Georgien 1555 48. Südafrika 1540 49. Bosnien und Herzegowina 1495 50. Hongkong 1385 51. Philippinen 1190 51. Singapur 1190 53. Mongolei 1130 54. Nordkorea 1105 55. Kuwait 1085 56. Iran 1070 57. Malaysia 970 58. Indonesien 960 59. Usbekistan 480 60. Armenien 460