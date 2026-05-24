Eishockey-WM: Bittere Tor-Gala! So kann Deutschland trotzdem noch weiterkommen

Johannes Vehren 24.05.2026 • 21:26 Uhr Lettlang gewinnt erwartungsgemäß deutlich gegen Großbritannien bei der Eishockey-WM. Die Chancen auf das Weiterkommen der deutschen Mannschaft werden immer geringer.

Die deutschen Chancen auf das Weiterkommen bei der Eishockey-WM schwinden weiter! Das DEB-Team ist auf Schützenhilfe angewiesen – und muss zuvor erstmal seine letzte Aufgabe in der Gruppenphase gegen Großbritannien meistern (Montag ab 20.20 Uhr im LIVETICKER).

Deutschland belegt derzeit den fünften Platz, doch nur die Top 4 kommen ins Viertelfinale. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Harold Kreis noch entweder an Österreich oder an Lettland vorbeikommen.

Die Letten legten am Sonntagnachmittag nach und besiegten die Briten (3:0, 3:0, 0:0) souverän mit 6:0. Damit haben sie nun wieder zwei Punkte mehr als die Deutschen. Sie hoffen zudem darauf, dass Finnland am Sonntagabend Österreich schlägt, damit das Nachbarland bei ebenfalls neun Punkten bleibt.

Eishockey-WM: Auf diese beiden Szenarien liegt die größte Hoffnung

Das Weiterkommen für Deutschland ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Auf zwei Szenarien liegen hierbei die größten Hoffnungen – doch es gibt noch viele weitere. Möglich ist der Einzug in die K.o.-Runde, wenn das DEB-Team hinter Lettland den Dreiervergleich gegen Österreich und die USA für sich entscheidet. Dafür müssen die USA Österreich nach Verlängerung bezwingen. Sollte Finnland Österreich schlagen, wäre man nicht auf die eher unwahrscheinliche Schützenhilfe aus Ungarn oder Großbritannien angewiesen.