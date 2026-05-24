Eishockey-WM: Bittere Tor-Gala! So kann Deutschland trotzdem noch weiterkommen

Die deutschen Chancen auf das Weiterkommen bei der Eishockey-WM schwinden weiter! Das DEB-Team ist auf Schützenhilfe angewiesen – und muss zuvor erstmal seine letzte Aufgabe in der Gruppenphase gegen Großbritannien meistern (Montag ab 20.20 Uhr im LIVETICKER).
Dieser Sieg tut Deutschland weh
Deutschland belegt derzeit den fünften Platz, doch nur die Top 4 kommen ins Viertelfinale. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Harold Kreis noch entweder an Österreich oder an Lettland vorbeikommen.
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Die Letten legten am Sonntagnachmittag nach und besiegten die Briten (3:0, 3:0, 0:0) souverän mit 6:0. Damit haben sie nun wieder zwei Punkte mehr als die Deutschen. Sie hoffen zudem darauf, dass Finnland am Sonntagabend Österreich schlägt, damit das Nachbarland bei ebenfalls neun Punkten bleibt.
Eishockey-WM: Auf diese beiden Szenarien liegt die größte Hoffnung
Das Weiterkommen für Deutschland ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Auf zwei Szenarien liegen hierbei die größten Hoffnungen – doch es gibt noch viele weitere. Möglich ist der Einzug in die K.o.-Runde, wenn das DEB-Team hinter Lettland den Dreiervergleich gegen Österreich und die USA für sich entscheidet. Dafür müssen die USA Österreich nach Verlängerung bezwingen. Sollte Finnland Österreich schlagen, wäre man nicht auf die eher unwahrscheinliche Schützenhilfe aus Ungarn oder Großbritannien angewiesen.
Eine weitere Option besteht darin, dass Deutschland durch eine Lettland-Niederlage gegen Ungarn weiterkommt. Die Ungarn dürften den Letten noch eher Paroli bieten, als die Briten es gemacht haben. Sollte vorab Österreich gegen Finnland verlieren, wäre das Weiterkommen für Deutschland durch einen lettischen Patzer gegen Ungarn fix, weil sich auch die USA und Österreich noch Punkte gegenseitig wegnehmen.