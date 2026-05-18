Eishockey-WM: Dieses Debakel macht Deutschland Hoffnung

SID 18.05.2026 • 19:00 Uhr Der Olympiasieger USA wird phasenweise vorgeführt und muss ums Weiterkommen bangen. Als nächstes geht es für die Amerikaner gegen Deutschland ran.

Die USA haben bei der Eishockey-WM im letzten Spiel vor ihrem Aufeinandertreffen mit Deutschland eine deftige Abreibung kassiert!

Der Olympiasieger und Titelverteidiger verlor sein drittes Vorrundenspiel in der Gruppe A gegen Finnland mit 2:6 (1:3, 0:2, 1:1). Die Nordeuropäer führten das ersatzgeschwächte US-Team, das sich bereits zum Auftakt Gastgeber Schweiz (1:3) geschlagen geben musste, phasenweise vor.

Eishockey-WM: USA kassiert Packung

Lenni Hämeenaho (7./22.), Patrik Puistola (9.), Aatu Räty (15.), Saku Mäenalanen (22.) und NHL-Star Anton Lundell (47.) trafen für die Finnen, die zum Auftakt mit 3:1 gegen Deutschland gewann und makellos blieb. Matt Coronato (8.) und Ryan Leonard (44.) waren für die USA, die ihre zweite Niederlage kassierten und ums Viertelfinale bangen müssen, erfolgreich.

Für die mit zwei Niederlagen in die WM gestartete deutsche Mannschaft ist die Schwäche der USA eine unvermutete Chance: Das DHB-Team könnte spätestens nach dem direkten Duell mit dem Weltmeister am Mittwoch (ab 20.20 Uhr im LIVETICKER) nach Punkten gleichziehen. In ihrer aktuellen Verfassung sind die USA in jedem Fall verwundbar, auch TV-Experte Uwe Krupp gab am Mikrofon von Pro7 Maxx die Prognose ab: Die Mannschaft von Harold Kreis kann am Mittwoch siegen, sollte sie ihrerseits das Beste aus sich herauskitzeln.

Dann könnte in Matthew Tkachuk der einzige Goldmedaillengewinner von Mailand im US-Kader verspätet zum Team stoßen, der Stürmer der Florida Panthers wird am Dienstag in Zürich erwartet.

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