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Eishockey-WM: USA nach Patzer wieder in der Spur

USA revanchiert sich für Auftaktpleite

Noch ohne seinen Star Matthew Tkachuk bezwingt das US-Team Aufsteiger Großbritannien und landet seinen ersten Sieg bei der Eishockey-WM.
Das stark ersatzgeschwächte DEB-Team unterliegt Finnland zum WM-Auftakt. NHL-Star Moritz Seider geht dennoch mit einer spektakulären Rettungsaktion voran.
SID
Noch ohne seinen Star Matthew Tkachuk bezwingt das US-Team Aufsteiger Großbritannien und landet seinen ersten Sieg bei der Eishockey-WM.

Titelverteidiger USA hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz im zweiten Versuch den ersten Sieg eingefahren – allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Gegen Aufsteiger Großbritannien setzte sich der Olympiasieger und Weltmeister, weiter noch ohne seinen Topstar Matthew Tkachuk, mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) durch.

Bis kurz vor Ende des zweiten Drittels hatte es 1:1 gestanden, zum Auftakt hatten die Amerikaner 1:3 gegen Gastgeber Schweiz verloren.

USA erst im letzten drittel überzeugend

Isaac Howard brachte den Favoriten in seinem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Gruppe A mit 2:1 in Führung (38.). Erst im Schlussabschnitt sorgten Mathieu Olivier (43.) und Declan Carlile (44.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden für klare Verhältnisse. Howard legte nach (57.). NHL-Star Tkachuk, der zum ersten Mal Vater geworden ist, wird in den nächsten Tagen in Zürich erwartet.

Für die Briten um den Berliner DEL-Torschützenkönig Liam Kirk war es nach dem 2:5 gegen Österreich die zweite Niederlage im zweiten Spiel. In der Gruppe B ist Mitaufsteiger Italien ebenfalls noch ohne Sieg. Nach dem 0:6 gegen Rekordweltmeister Kanada mit Altstar Sidney Crosby gab es am Sonntag ein 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) gegen den Olympiavierten Slowakei.

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