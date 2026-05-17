Eishockey-WM: USA nach Patzer wieder in der Spur

SID 17.05.2026 • 14:46 Uhr Noch ohne seinen Star Matthew Tkachuk bezwingt das US-Team Aufsteiger Großbritannien und landet seinen ersten Sieg bei der Eishockey-WM.

Titelverteidiger USA hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz im zweiten Versuch den ersten Sieg eingefahren – allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Gegen Aufsteiger Großbritannien setzte sich der Olympiasieger und Weltmeister, weiter noch ohne seinen Topstar Matthew Tkachuk, mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) durch.

Bis kurz vor Ende des zweiten Drittels hatte es 1:1 gestanden, zum Auftakt hatten die Amerikaner 1:3 gegen Gastgeber Schweiz verloren.

USA erst im letzten drittel überzeugend

Isaac Howard brachte den Favoriten in seinem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Gruppe A mit 2:1 in Führung (38.). Erst im Schlussabschnitt sorgten Mathieu Olivier (43.) und Declan Carlile (44.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden für klare Verhältnisse. Howard legte nach (57.). NHL-Star Tkachuk, der zum ersten Mal Vater geworden ist, wird in den nächsten Tagen in Zürich erwartet.