Eishockey-WM: Finnlands Sieg über Lettland hilft dem DEB

SID 21.05.2026 • 18:51 Uhr Nach dem deutlichen Sieg von Finnland gegen Lettland muss Deutschland auf weitere Pleiten der direkten Konkurrenten hoffen und selbst alles gewinnen. Das Viertelfinale ist noch möglich.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat von Finnland die erhoffte Schützenhilfe erhalten. Der viermalige Weltmeister bezwang Lettland am Donnerstag in Zürich 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) und schloss in der WM-Gruppe A mit dem vierten Sieg im vierten Spiel zu Gastgeber Schweiz auf. Deutschland hat zwar erst einen Punkt auf dem Konto, rechnet sich aber noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus.

Dafür muss die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die verbleibenden Gruppenspiele gegen die Außenseiter Ungarn (Freitag, 16.20 Uhr), Österreich (Samstag, 20.20) und Großbritannien (Montag, 20.20) gewinnen. Österreich und Lettland müssen zudem gegen die Top-Teams verlieren.

DEB-Team hofft weiter auf Viertelfinal-Einzug

Der Weg in die K.o.-Runde ist noch weit, nach dem Punktgewinn gegen die USA (3:4 nach Penaltyschießen) am Mittwoch wuchs jedoch die deutsche Hoffnung. „Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Fuß in der Tür“, sagte Frederik Tiffels dem SID, „nichtsdestotrotz müssen wir natürlich unsere Arbeit erledigen, das sind drei Siege in drei Spielen.“