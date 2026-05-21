Eishockey-WM: Personeller Rückschlag für das DEB-Team

SID 21.05.2026 • 12:42 Uhr Schlechte Nachrichten für das DEB-Team. Stürmer Daniel Fischbuch muss verletzt vn der WM abreisen.

Für Daniel Fischbuch ist die Eishockey-WM in der Schweiz beendet. Der Stürmer zog sich beim 3:4 nach Penaltyschießen gegen die USA am Mittwoch einen Handbruch zu und reiste am Donnerstag ab. Einen Ersatz wird der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) vor den letzten drei Vorrundenspielen voraussichtlich nicht nominieren.

„Es muss auch Sinn machen. Es muss jemand kommen, der im Saft ist und der uns auch helfen kann. Ich sehe es im Moment so, dass es nicht passieren wird“, sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast am Rande des Trainings am Donnerstag.

Noebels noch nicht so weit

Er habe mit dem künftigen Kölner Marcel Noebels gesprochen, der nach dem DEL-Finale angeschlagen war. „Er ist noch nicht ganz so weit“, berichtete Künast.