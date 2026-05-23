Große Wut nach Bandencrash von Schweden-Youngster

Dominik Hager 23.05.2026 • 17:49 Uhr Die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 wieder auf Kurs. Ein vermeidbarer Zwischenfall sorgt jedoch für massiven Ärger.

Mit dem 3:0-Sieg gegen Italien ist die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft dem Viertelfinale der WM 2026 einen großen Schritt näher gekommen. Sonderlich gut war die Stimmung bei den Nordeuropäern aber trotzdem nicht.

Grund dafür ist eine gleichermaßen bittere wie unnötige Verletzung von Ausnahmetalent Anton Frondell. Der 19-Jährige musste vorzeitig vom Eis, weil er mitten im Spiel gegen eine Kante an der italienischen Bank gekracht war.

Eishockey-WM 2026: Fahrlässigkeit verantwortlich für große Schmerzen

Besonders ärgerlich dabei: Zu dem Zwischenfall konnte es nur kommen, weil die italienische Spielerbank nicht richtig geschlossen war. Der schmerzhafte Kontakt mit der aus diesem Grund abstehenden Kante sorgte dafür, dass sich der Youngster sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Bank setzen musste.

Dabei hielt er sich den Bauchbereich. „Er ist in Behandlung. Das war sehr unglücklich“, meinte Schwedens Nationaltrainer Sam Hallam nach dem Spiel im TV-Sender SVT Sport.

Eishockey-WM 2026: TV-Experten weisen auf große Gefahr hin

Zwar ist noch unklar, ob sich Frondell schwerer verletzt hat, jedoch war die Entrüstung im schwedischen TV groß. Für die TV-Experten Mattias Norström und Jacob Josefson war sofort klar, dass der italienische Lapsus „extrem gefährlich“ gewesen sei.

Ex-Eishockey-Star Erik Granqvist ließ ebenfalls kein gutes Haar an einem italienischen Staff-Mitglied. „Das ist einfach schlecht vom italienischen Betreuer, dass er die Tür nicht richtig geschlossen hat. In solch einem Fall kann die Milz reißen oder Rippen brechen, dann ist das Turnier vorbei“, sprach er von einer „sehr ernsten Angelegenheit“.

Schweden hat nach fünf Spielen neun Punkte auf dem Konto und muss in der Gruppenphase noch gegen Norwegen und die Slowakei ran. Derzeit belegt das Team Platz vier. Italien ist hingegen noch sieglos und steht kurz vor dem Abstieg.