Eishockey-WM heute LIVE: Deutschland - Großbritannien im Free-TV, Livestream & Liveticker - Pflichtaufgabe zum Abschluss

SPORT1 25.05.2026 • 17:00 Uhr Im letzten Gruppenspiel bekommt es die deutsche Auswahl mit Underdog Großbritannien zu tun. Um weiterhin vom Viertelfinal-Einzug träumen zu dürfen, ist ein Sieg Pflicht. So können Sie die Partie live verfolgen.

Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Montagabend in ihrem letzten Gruppenspiel bei der WM in der Schweiz auf den Tabellenletzten Großbritannien trifft, gilt es zunächst, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen – sprich, einen Sieg gegen den Underdog einzufahren (ab 20.20 Uhr im LIVETICKER).

Sollte dies gelingen, ist das DEB-Team am Dienstag auf Schützenhilfe angewiesen, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen. Deutschland belegt derzeit den fünften Platz, doch nur die Top vier ziehen in die Runde der letzten Acht ein. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Harold Kreis entweder an Österreich oder an Lettland vorbeikommen.

Eishockey-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Großbritannien im Free-TV

Während die Schweiz und Finnland (jeweils 18 Punkte) bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind, kämpfen Österreich (9), Lettland (9), Deutschland (7) und die USA (5) in Gruppe A um zwei weitere Tickets.

Eine Option besteht darin, dass das DEB-Team, das zuletzt gegen Ungarn und Österreich zweimal mit 6:2 gewonnen hat, nach einer Lettland-Niederlage gegen Ungarn weiterkommen würde, weil sich ebenfalls am Dienstag die USA und Österreich noch gegenseitig Punkte wegnehmen.

Im Falle von Punktgleichheit wird zunächst der direkte Vergleich herangezogen, den Deutschland gegen Österreich gewonnen, gegen Lettland und die USA jedoch verloren hat. Sollten mehrere Teams gleich viele Zähler haben, könnte ein Dreier- oder gar Vierervergleich die Entscheidung bringen.

Eishockey-WM: Die Spiele am Montagabend

20.20 Uhr:

Deutschland – Großbritannien

Slowenien – Italien