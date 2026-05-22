Eishockey-WM heute LIVE: Deutschland - Ungarn im Free-TV, Livestream & Liveticker - DEB-Team zum Siegen verdammt

SPORT1 22.05.2026 • 13:00 Uhr Die Chancen auf das Viertelfinale bei der Eishockey-WM hat das deutsche Team durch einen Punktgewinn gegen die USA etwas erhöht. Dennoch braucht die DEB-Auswahl gegen Ungarn dringend einen Sieg.

Nach dem Punktgewinn gegen die USA kann das deutsche Team mit Rückenwind ins fünfte Gruppenspiel der Eishockey-WM gehen. Heute um 16.20 Uhr trifft die DEB-Auswahl auf Ungarn (im LIVETICKER) – und steht weiterhin ordentlich unter Zugzwang.

Absehbar war es sicher nicht, dass Deutschland dem Eishockey-Primus aus den USA in dieser Art und Weise Paroli bieten konnte. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis hielt stark mit und war lange auf der Siegerstraße – bis unter anderem eine strittige Entscheidung der Schiedsrichter, den späten US-Ausgleich ermöglichte. Nach ausgeglichener Overtime, siegten die Amerikaner zwar im Penalty Shootout (3:4), doch auch der eine Zähler ist ein Achtungserfolg der DEB-Männer.

Eishockey-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Ungarn im Free-TV

Druck auf Deutschland weiter hoch

Nicht nur für die Stimmung der Mannschaft war der Punkt gegen die USA ein wichtiger – auch tabellarisch kommt es auf jeden Zähler an, will sich das Kreis-Team noch einen Platz unter den besten vier ergattern, der für das Viertelfinale berechtigt. Deutschland ist vorletzter und hat aktuell vier Punkte Rückstand auf die USA (Rang vier).

Punktet die DEB-Auswahl gegen Ungarn dreifach (Sieg nach 60 Minuten), erspielt man sich zumindest ein kleines Endspiel gegen Österreich am Samstag. Da muss dann ebenfalls ein Sieg her – im Idealfall mit drei Toren, um für einen eventuellen Dreiervergleich mit den Nachbarn und Lettland im Vorteil zu sein. Dann wartet nur noch Außenseiter Großbritannien.

Eishockey-WM: Der Spieltag im Überblick

16.20 Uhr:

Deutschland – Ungarn

Kanada – Slowenien

20.20 Uhr: