Eishockey-WM: Italien zweiter Absteiger

Italien steht bei der Eishockey-WM in der Schweiz als zweiter Absteiger fest. Der Gastgeber der vergangenen Winterspiele verlor auch sein siebtes Vorrundenspiel in der Gruppe B, im direkten Duell um den Klassenerhalt setzte es in Fribourg ein 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) gegen Slowenien.
Eishockey-WM: Italien abgestiegen
Die Italiener müssen wie Großbritannien direkt wieder runter.
Die Italiener steigen direkt wieder ab
© picture-alliance/KEYSTONE/SID/ALESSANDRO DELLA VALLE
Die Italiener folgen damit Großbritannien in die Division I, beide Aufsteiger gehen somit direkt wieder runter.
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Phil Pietroniro (23.) brachte Italien in Führung, für den ersten Sieg bei einer A-WM seit 2019 reichte es aber nicht. Matic Torok glich für die Slowenen, die zum Auftakt den siebenmaligen Weltmeister Tschechien (3:2 nach Verlängerung) überrascht hatten, aus. Jan Drozg (31./40.), Marcel Mahkovec (48.) und Zan Jezovsek (52.) legten zum Klassenerhalt nach.