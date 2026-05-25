Eishockey-WM: Italien zweiter Absteiger

SID 25.05.2026 • 22:49 Uhr Die Italiener müssen wie Großbritannien direkt wieder runter.

Italien steht bei der Eishockey-WM in der Schweiz als zweiter Absteiger fest. Der Gastgeber der vergangenen Winterspiele verlor auch sein siebtes Vorrundenspiel in der Gruppe B, im direkten Duell um den Klassenerhalt setzte es in Fribourg ein 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) gegen Slowenien.

Die Italiener folgen damit Großbritannien in die Division I, beide Aufsteiger gehen somit direkt wieder runter.