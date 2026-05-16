Eishockey-WM: Kanada fertigt Italien ab

SID 16.05.2026 • 19:04 Uhr Nach dem hart erkämpften Auftaktsieg über Schweden wird es für den Rekordweltmeister am Samstag deutlich entspannter.

Auf den Triumph im Topspiel folgt ein ganz lockerer Pflichtsieg: Rekordchampion Kanada hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz auch sein zweites Spiel gewonnen. Gegen Italien setzte sich der Turnierfavorit am Samstag mit 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) durch, bereits am Freitag hatten die Kanadier zum Auftakt Schweden geschlagen (5:3).

Dabei waren Altstar Sidney Crosby und Toptalent Macklin Celebrini noch ohne Scorerpunkt geblieben, gegen Italien änderte sich das nun. Celebrini traf zum 3:0 und zum 4:0 (17./23.) und lieferte zudem einen Assist zum 5:0 durch Evan Bouchard (39.). Crosby bereitete zudem Celebrinis zweiten Treffer vor.