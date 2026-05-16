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Eishockey-WM: Kanada fertigt Italien ab

Eishockey-WM: Kanada fertigt Italien ab

Nach dem hart erkämpften Auftaktsieg über Schweden wird es für den Rekordweltmeister am Samstag deutlich entspannter.
Macklin Celebrini (l.) und Sidney Crosby gegen Italien
Macklin Celebrini (l.) und Sidney Crosby gegen Italien
© picture-alliance/KEYSTONE/SID/CYRIL ZINGARO
SID
Nach dem hart erkämpften Auftaktsieg über Schweden wird es für den Rekordweltmeister am Samstag deutlich entspannter.

Auf den Triumph im Topspiel folgt ein ganz lockerer Pflichtsieg: Rekordchampion Kanada hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz auch sein zweites Spiel gewonnen. Gegen Italien setzte sich der Turnierfavorit am Samstag mit 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) durch, bereits am Freitag hatten die Kanadier zum Auftakt Schweden geschlagen (5:3).

Dabei waren Altstar Sidney Crosby und Toptalent Macklin Celebrini noch ohne Scorerpunkt geblieben, gegen Italien änderte sich das nun. Celebrini traf zum 3:0 und zum 4:0 (17./23.) und lieferte zudem einen Assist zum 5:0 durch Evan Bouchard (39.). Crosby bereitete zudem Celebrinis zweiten Treffer vor.

Kanada führt die Gruppe B damit vorerst an, für Italien war die Niederlage der Auftakt in das Turnier. Kanada wartet seit dem Gewinn 2023 gegen Deutschland auf den nächsten WM-Titel, es wäre der 29. Im vergangenen Jahr war das Eishockey-Mutterland sensationell im Viertelfinale an Co-Gastgeber Dänemark gescheitert.

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