Eishockey-WM: Kanada siegt im Schongang

SID 22.05.2026 • 19:21 Uhr Der Rekordweltmeister steht so gut wie im Viertelfinale - und schont schon seine Stars.

Rekordsieger Kanada hat im Schongang den fünften Sieg im fünften Spiel bei der Eishockey-WM in der Schweiz gefeiert.

24 Stunden nach dem mühsamen Overtime-Erfolg über Norwegen gewann die Mannschaft um Altstar Sidney Crosby gegen Außenseiter Slowenien mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Kanada so gut wie im Viertelfinale

Denton Mateychuk (12.) erzielte den Führungstreffer. Dylan Cozens (34.) und Emmitt Finnie (47.) erhöhten für die Ahornblätter. Crosby, der das zweite Tor auflegte, und Toptalent Macklin Celebrini kamen nur knapp zwölf Minuten zum Einsatz.