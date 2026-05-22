Eishockey-WM: Kanada siegt im Schongang

Rekordsieger Kanada hat im Schongang den fünften Sieg im fünften Spiel bei der Eishockey-WM in der Schweiz gefeiert.
Kanada siegt im Schongang
Der Rekordweltmeister steht so gut wie im Viertelfinale - und schont schon seine Stars.
Kanada bezwingt bei der Eishockey-WM auch Slowenien
© IMAGO/Sports Press Photo
24 Stunden nach dem mühsamen Overtime-Erfolg über Norwegen gewann die Mannschaft um Altstar Sidney Crosby gegen Außenseiter Slowenien mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Kanada so gut wie im Viertelfinale
Denton Mateychuk (12.) erzielte den Führungstreffer. Dylan Cozens (34.) und Emmitt Finnie (47.) erhöhten für die Ahornblätter. Crosby, der das zweite Tor auflegte, und Toptalent Macklin Celebrini kamen nur knapp zwölf Minuten zum Einsatz.
Mit 14 Punkten haben die Kanadier in der Gruppe B das Viertelfinale so gut wie sicher. Kurz vor Schluss belohnte Rozle Bohinic (59.) die Slowenen mit dem Ehrentreffer.
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