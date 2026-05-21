Eishockey-WM mit Kanada - Norwegen heute live im Free-TV, Livestream & Liveticker

Conrad Fröhlich 21.05.2026 • 13:20 Uhr Bei der Eishockey-WM treffen mit Kanada und Norwegen zwei Großkaliber aufeinander. Derweil hofft Deutschland auf Schützenhilfe. SPORT1 erklärt Ihnen, wo die Partien übertragen werden.

Das DEB-Team hat am Donnerstag spielfrei und dürfte einen Blick auf die anderen Duelle werfen. Während Deutschland die Gruppengegner Finnland, Lettland, Schweiz und Großbritannien unter die Lupe nehmen kann, kommt es in Gruppe B zu einem echten Kracher.

Die Kanadier, die sich bislang keine Blöße gaben, duellieren sich mit Verfolger Norwegen, der auf Platz vier rangiert. Das Topspiel steigt um 16.20 Uhr.

Eishockey-WM heute live: So verfolgen Sie die Spiele am Dienstag, u.a. Kanada – Norwegen

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In der Gruppe B will die Slowakei (2.) mit einem Sieg gegen Schlusslicht Dänemark Druck auf Spitzenreiter Kanada machen. In Deutschlands Gruppe A befinden sich die Schweiz und Finnland im Fernkampf um die Tabellenspitze.

Eishockey: Marschiert Kanada weiter?

Kanada ließ bislang die Muskeln spielen und beendete alle drei Partien siegreich, sodass das von NHL-Stars gespickte Team die Tabelle anführt. Norwegen ist Tabellenvierter und möchte dem Spitzenreiter auf die Pelle rücken.

Die junge, talentierte Mannschaft strauchelte lediglich am ersten Spieltag und verlor unglücklich mit 1:2 gegen die favorisierte Slowakei. Danach siegten die Skandinavier zweimal souverän (4:0-Siege gegen Slowenien und Norwegen). Wer hat um 16.20 Uhr die Nase vorn?

DEB-Team hofft auf Schützenhilfe

Die deutsche Eishockey-Auswahl dürfte derweil auf Siege der Schweiz (gegen Großbritannien) und Finnland (gegen Lettland) hoffen. Da die Spitzenteams der DEB-Mannschaft ohnehin enteilt sind, helfen Niederlagen der unteren Teams deutlich mehr weiter.

Bleibt das Schlusslicht aus Großbritannien weiter punktlos, droht zumindest kein Druck von unten. Lettland liegt einen Platz höher als Deutschland (6. und 7. Rang) und hat dabei nur drei Zähler mehr auf dem Konto. Eine Niederlage der Osteuropäer würde der DEB-Auswahl also in die Karten spielen.

Deutschland trifft am Freitag auf Ungarn

Unabhängig von den Spielausgängen steht das DEB-Team enorm unter Zugzwang. Nach der Niederlage gegen die USA (3:4 im Penalty Shootout), die Deutschland zumindest einen Zähler sicherte, braucht die Mannschaft von Trainer Harold Kreis eine Siegesserie, um noch eine Chance zu haben, die Gruppenphase als eines der vier besten Teams abzuschließen und sich damit fürs Viertelfinale zu qualifizieren.

Die nächste Chance auf einen Dreier hat Deutschland am Freitag gegen Ungarn (16.20 Uhr).

Eishockey-WM: Der Spieltag im Überblick

16.20 Uhr:

Lettland – Finnland

Kanada – Norwegen

20.20 Uhr: