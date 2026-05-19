Eishockey-WM mit Lettland - Österreich heute live im Free-TV, Livestream & Liveticker

Philipp Heinemann 19.05.2026 • 13:20 Uhr Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach drei Niederlagen zum WM-Auftakt frei - und blickt nun gebannt auf die nächsten Spiele in der eigenen Gruppe.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist am Dienstag nicht im Einsatz, doch DEB-Fans werden trotzdem ganz genau auf die Partien des heutigen Tages blicken.

Denn in der Gruppe A wird gespielt, mehrere deutsche Gegner kämpfen um Punkte. Unter anderem stehen sich Lettland und Österreich gegenüber, los geht es um 16.20 Uhr.

Eishockey-WM heute live: So verfolgen Sie die Spiele am Dienstag, u.a. Österreich – Lettland

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Lettland und Österreich liegen hinter den makellosen Spitzenreitern Schweiz und Finnland auf den Plätzen drei und vier – nur die ersten vier Mannschaften der Gruppe kommen weiter.

Eishockey: Zieht mit Österreich das nächste Team davon?

Österreich steht mit zwei Siegen aus zwei Spielen besser da als Lettland (3). Sollte die Austria das Spiel gewinnen, hätten schon insgesamt drei Teams neun Punkte auf dem Konto – während Deutschland noch bei Null Punkten liegt.

Da realistisch betrachtet wohl ohnehin nur noch Platz vier für Deutschland in Reichweite ist, sollten die Anhänger des DEB-Teams Österreich die Daumen drücken. Denn sollte dann Deutschland am Wochenende Österreich schlagen (nach 60 Minuten), könnte es zu einem Dreiervergleich um Rang vier kommen – falls Lettland und Österreich gegen die Top-Teams der Gruppe (Finnland, Schweiz, USA) ebenfalls keine Punkte holen. Sollte aber heute Lettland gewinnen, kann Deutschland diesen Gruppengegner wohl nicht mehr überholen, dann wäre das Viertelfinale nur noch über einen Sieg gegen die USA machbar.

Deutschland trifft am Mittwoch auf die USA

Am Abend (20.20 Uhr) spielen allerdings auch noch Ungarn und Großbritannien gegeneinander. Beide Teams stehen wie die deutsche Auswahl noch ohne Zähler da, was sich nun aber ändern wird.

Für Deutschland geht es dann am Mittwoch um 20.20 Uhr mit dem Duell mit den USA weiter. Unabhängig von den heutigen Ergebnissen würde ein Sieg dann enorm helfen.

Eishockey-WM: Der Spieltag im Überblick

16.20 Uhr:

Lettland – Österreich

Italien – Norwegen

20.20 Uhr: