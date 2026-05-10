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Eishockey-WM: Moritz Seider trifft Entscheidung

Seider trifft WM-Entscheidung

Moritz Seider hat eine Entscheidung getroffen. Er fährt mit Deutschland zur WM. Nach dem Härtetest gegen die USA zeigt sich der NHL-Profi zuversichtlich.
Moritz Seider bekräftigt im SPORT1-Interview die Qualität der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft - und spricht auch über die heimischen Fans bei Olympia in Italien.
SID
Moritz Seider hat eine Entscheidung getroffen. Er fährt mit Deutschland zur WM. Nach dem Härtetest gegen die USA zeigt sich der NHL-Profi zuversichtlich.

NHL-Star Moritz Seider reist am Montag mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur WM in die Schweiz.

„Ich habe mich gut gefühlt. Ich freue mich, mitfahren zu können, und auf eine hoffentlich lange Weltmeisterschaft“, sagte der deutsche Hoffnungsträger nach dem 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) bei der Generalprobe gegen die USA.

Seider gibt sich zuversichtlich

„Wir haben noch ein paar Tage Zeit, es war ein sehr guter Test“, ergänzte der zuletzt angeschlagene NHL-Verteidiger, der seit Ende April in Deutschland in der Reha ist: „Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen.“

Als Kapitän hatte der Abwehrspieler der Detroit Red Wings im letzten Vorbereitungsspiel in Mannheim seinen persönlichen WM-Härtetest absolviert.

Draisaitl fehlt dem deutschen Team

Dabei spielte er ohne sichtbare Probleme durch und machte einen guten Eindruck. Für Bundestrainer Harold Kreis ist der 25-Jährige der größte Hoffnungsträger, nachdem Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators) und John-Jason Peterka (Utah Mammoth) angeschlagen abgesagt hatten.

Auch von mehreren Stammspielern der letzten Jahre aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte Kreis Körbe bekommen.

Im letzten WM-Test am Sonntag fehlten noch die Spieler des Meisters Eisbären Berlin. Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am Freitag (16.20 Uhr) in Zürich gegen den Olympiadritten Finnland.

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