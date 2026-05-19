Eishockey-WM: Österreich-Coup! Deutschland vor dem Aus

SPORT1 19.05.2026 • 18:53 Uhr Bei der Eishockey-WM gelingt Österreich ein Coup. Für die deutsche Mannschaft muss deshalb nun alles perfekt laufen für das Erreichen des Viertelfinals.

Österreich hat auch sein drittes Spiel bei der Eishockey-WM gewonnen. Das Team von Headcoach Roger Bader schlug Lettland in Zürich 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), durch den nächsten Erfolg in 60 Minuten steht in der Gruppe A die Optimalausbeute von neun Punkten zu Buche. Zuvor hatten die Österreicher Aufsteiger Großbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) geschlagen.

Die Auswahl aus der Alpenrepublik zog mit Finnland und Gastgeber Schweiz gleich, Lettland (3 Punkte) ist weiter Vierter. Damit kann mit Österreich ein Außenseiter das Viertelfinale erreichen. Ein weiterer Erfolg würde wohl schon reichen. Allerdings warten nun mit der Schweiz, Deutschland und den USA noch drei große Namen.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) wartet nach drei Spielen noch auf einen Punktgewinn und muss stark um den Sprung ins Viertelfinale bangen. Im Rennen um Platz vier müssen noch in den Duellen mit Titelverteidiger USA (Mittwoch), Ungarn (Freitag), Österreich (Samstag) und Großbritannien (Sonntag/alle ProSieben und MagentaTV) zwingend Siege her.

Österreich verschlimmert deutsche Lage

Für die Letten bedeutet die überraschende Pleite auch einen Rückschlag, doch sie haben noch Partien gegen Großbritannien und Ungarn in der Hinterhand, die sie zu großer Wahrscheinlichkeit gewinnen werden. dann hätten sie ebenfalls schon drei Siege auf dem Konto.

Tim Harnisch brachte die Österreicher in Führung (28.), Kapitän Rudolfs Balcers glich mit seinem vierten Turniertor aus (41.). Kurz darauf schlug Benjamin Nissner (45.) im Powerplay zu, Vinzenz Rohrer traf ins leere Tor (60.).

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