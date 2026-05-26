Eishockey-WM: Schweiz holt Gruppensieg

SID 26.05.2026 • 23:19 Uhr Der Gastgeber bekommt es im Viertelfinale nun mit Schweden zu tun. Dazu gibt es die Neuauflage des Olympiafinals.

Die Schweiz hat sich bei der Eishockey-WM im eigenen Land den Gruppensieg gesichert. Mit dem 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) gegen Finnland im Spitzenduell der Deutschland-Gruppe A holten die Eidgenossen den siebten Sieg im siebten Spiel und treffen nun im Viertelfinale am Donnerstag auf den elfmaligen Weltmeister Schweden. Finnland kassierte derweil seine erste Niederlage und bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit Tschechien zu tun.

In der Gruppe B holte Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby zum Abschluss einen knappen 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)-Sieg gegen die drittplatzierten Tschechen, der Gruppensieg stand bereits zuvor fest. Damit kommt es am Donnerstag im Viertelfinale zur Neuauflage des Olympiafinales gegen WM-Titelverteidiger USA. Allerdings sind beide Teams deutlich schwächer besetzt als bei den Winterspielen in Mailand mit allen Stars. Vor allem die US-Auswahl ist vom Papier her die schlechteste seit vielen Jahren. Zudem spielen Norwegen und Lettland gegeneinander.