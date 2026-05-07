Eishockey-WM Siegerliste: Alle Eishockey-Weltmeister seit 1920

Am 15. Mai startet die 89. Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg (Schweiz).
Alle Eishockey-Weltmeister seit 1920
Siegerliste Eishockey-WM: Alle Sieger der Eishockey-WM mit Russland, Kanada & Deutschland! SPORT1 zeigt alle Eishockey-Weltmeister seit 1920.
Kanada wurde Eishockey-Weltmeister 2023
© IMAGO/Just Pictures
Die Schweiz war zuletzt im Jahr 2009 Gastgeber einer Weltmeisterschaft, eigentlich hätte es schon 2020 wieder der Fall sein sollen. Damals fiel die WM leider der Corona-Pandemie zum Opfer. Das Turnier geht bis zum 31. Mai.
Eishockey-WM: Wer ist aktueller WM-Titelträger?
Aktueller Titelträger sind die USA, die im vergangen Jahr im Finale die Schweiz bezwangen.
Wer ist Eishockey-WM-Rekordsieger?
Mit 28 WM-Titeln ist derzeit Kanada Rekordsieger.
Wie viele WM-Titel konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft holen?
Das DEB-Team konnte bislang keinen Turniersieg erzielen. Die besten Ergebnisse waren jeweils ein zweiter Platz in den Jahren 1930, 1953 und 2023.
Alle Eishockey-Weltmeister seit 1920
*(Finalist in Klammern)
- 2025 USA (Schweiz)
- 2024 Tschechien (Schweiz)
- 2023 Kanada (Deutschland)
- 2022 Finnland (Kanada)
- 2021 Kanada (Finnland)
- 2020 Keine Weltmeisterschaft wegen der Corona-Pandemie
- 2019 Finnland (Kanada)
- 2018 Schweden (Schweiz)
- 2017 Schweden (Kanada)
- 2016 Kanada (Finnland)
- 2015 Kanada (Russland)
- 2014 Russland (Finnland)
- 2013 Schweden (Schweiz)
- 2012 Russland (Slowakei)
- 2011 Finnland (Schweden)
- 2010 Tschechien (Russland)
- 2009 Russland (Kanada)
- 2008 Russland (Kanada)
- 2007 Kanada (Finnland)
- 2006 Schweden (Tschechien)
- 2005 Tschechien (Kanada)
- 2004 Kanada (Schweden)
- 2003 Kanada (Schweden)
- 2002 Slowakei (Russland)
- 2001 Tschechien (Finnland)
- 2000 Tschechien (Slowakei)
- 1999 Tschechien (Finnland)
- 1998 Schweden (Finnland)
- 1997 Kanada (Schweden)
- 1996 Tschechien (Kanada)
- 1995 Finnland (Schweden)
- 1994 Kanada (Finnland)
- 1993 Russland (Schweden)
- 1992 Schweden (Finnland)
- 1991 Schweden (Kanada)
- 1990 UdSSR (Schweden)
- 1989 UdSSR (Kanada)
- 1987 Schweden (UdSSR)
- 1986 UdSSR (Schweden)
- 1985 CSSR (Kanada)
- 1983 UdSSR (CSSR)
- 1982 UdSSR (CSSR)
- 1981 UdSSR (Schweden)
- 1979 UdSSR (CSSR)
- 1978 UdSSR (CSSR)
- 1977 CSSR (Schweden)
- 1976 CSSR (UdSSR)
- 1975 UdSSR (CSSR)
- 1974 UdSSR (CSSR)
- 1973 UdSSR (Schweden)
- 1972 CSSR (UdSSR)
- 1971 UdSSR (CSSR)
- 1970 UdSSR (Schweden)
- 1969 UdSSR (Schweden)
- 1968 UdSSR (CSSR)
- 1967 UdSSR (Schweden)
- 1966 UdSSR (CSSR)
- 1965 UdSSR (CSSR)
- 1964 UdSSR (Schweden)
- 1963 UdSSR (Schweden)
- 1962 Schweden (Kanada)
- 1961 Kanada (CSSR)
- 1960 USA (Kanada)
- 1959 Kanada (UdSSR)
- 1958 Kanada (UdSSR)
- 1957 Schweden (UdSSR)
- 1956 UdSSR (USA)
- 1955 Kanada (UdSSR)
- 1954 UdSSR (Kanada)
- 1953 Schweden (BRD)
- 1952 Kanada (USA)
- 1951 Kanada (Schweden)
- 1950 Kanada (USA)
- 1949 CSSR (Kanada)
- 1948 Kanada (CSSR)
- 1947 CSSR (Schweden)
- 1939 Kanada (USA)
- 1938 Kanada (Großbritannien)
- 1937 Kanada (Großbritannien)
- 1936 Großbritannien (Kanada)
- 1935 Kanada (Schweiz)
- 1934 Kanada (USA)
- 1933 USA (Kanada)
- 1932 Kanada (USA)
- 1931 Kanada (USA)
- 1930 Kanada (Deutschland)
- 1928 Kanada (Schweden)
- 1924 Kanada (USA)
- 1920 Kanada (Schweden)