Eishockey-WM: So kann Deutschland trotz allem weiter kommen

Drei Spiele, drei Niederlagen und nur zwei erzielte Tore – die Eishockey-WM gleicht für die deutsche Nationalmannschaft bisher einem Desaster. Aktuell trennt das DEB-Team auf Platz sieben der Gruppe A sogar nur einen Platz vor den Abstiegsrängen.
So kommt Deutschland noch weiter
Vor dem Spiel gegen den Olympiasieger USA am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) darf Deutschland aber weiter auf den Einzug ins Viertelfinale schielen – selbst bei einer Niederlage gegen den klaren Favoriten.
Duell mit Österreich als Schlüssel zum Viertelfinale
Voraussetzung dafür sind Pflichtsiege gegen Ungarn (22. Mai) und Großbritannien (25. Mai). Besondere Bedeutung kommt allerdings dem Spiel gegen Österreich (23. Mai) zu.
Um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben, müsste sich Deutschland klar und deutlich gegen die Konkurrenz aus dem Nachbarland durchsetzen. Benötigt wird aufgrund der tabellarischen Situation ein Sieg mit drei oder mehr Toren Unterschied.
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Doch damit nicht genug: Eine weitere Bedingung ist, dass Deutschland, Österreich und Lettland die Gruppe nicht punktgleich abschließen dürfen. Dann wäre das bereits weit entfernt scheinende Viertelfinale endgültig außer Reichweite.
Ein überraschender Sieg gegen die USA würde die Situation des DEB-Teams natürlich noch einmal deutlich verbessern.
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