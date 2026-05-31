Drama pur! Außenseiter schreibt historisches WM-Märchen

SID 31.05.2026 • 18:06 Uhr Außenseiter Norwegen gelingt bei der Eishockey-WM in einem dramatischen Spiel Historisches. Rekordweltmeister Kanada bleibt damit zum dritten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft ohne Medaille.

Rekordchampion Kanada ist zum dritten Mal in Folge bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft leer ausgegangen – während Außenseiter Norwegen seine erste Medaille überhaupt bejubelt.

Im Spiel um Platz drei bei der WM in der Schweiz siegten die Nordeuropäer völlig überraschend nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) gegen das mit zig NHL-Stars wie Sidney Crosby und Macklin Celebrini gespickte Eishockey-Mutterland. Das goldene Tor in der vierten Minute der Verlängerung erzielte Noah Steen.

Norwegen krönt sensationelle WM

Die Norweger krönten ein sensationelles Turnier. Zunächst setzten sie sich in der stark besetzten Gruppe B vor großen Eishockeynationen wie Tschechien, Schweden oder der Slowakei als Zweiter hinter Kanada durch, im Viertelfinale folgte im Duell der Überraschungsteams ein 2:0 gegen Lettland.

Im Halbfinale waren die Nordeuropäer dann gegen eine furios aufspielende Schweiz (0:6) chancenlos – im Duell um Bronze mit Kanada sah das aber ganz anders aus.

Kanada rettet sich dramatisch – und verliert trotzdem

Mathias Pettersen (7.) und Stian Solberg (33.) trafen für die Norweger gegen schwache Kanadier, die nach ihrem Siegeszug bis ins Halbfinale am Samstag von Finnland (2:4) unsanft gestoppt worden waren. Mit einem späten Doppelpack brachte Robert Thomas (59., 60.) Kanada noch in die Verlängerung, beim zweiten Treffer waren nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, mit dem Trostpreis Bronze wurde es aber nichts mehr.

Kanadas letzte WM-Medaille bleibt das Gold von 2023, bei ihrem 28. Titel besiegte Team Canada damals die deutsche Mannschaft in Tampere (5:2).

Norwegens beste Platzierung bei einer WM war bislang Rang vier aus dem Jahr 1951, das Team mit DEL-Torhüter Henrik Haukeland (Straubing Tigers) gewann erst zum dritten Mal in seiner Länderspielgeschichte gegen Kanada.