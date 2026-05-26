Eishockey-WM: USA rutschen noch ins Viertelfinale

Der bislang enttäuschende Titelverteidiger USA hat es doch noch ins Viertelfinale der Eishockey-WM in der Schweiz geschafft. Das Team um Olympiasieger Matthew Tkachuk besiegte zum Abschluss der Vorrunde Österreich mit 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) und sicherte sich in der deutschen Gruppe A in Zürich den letzten Platz für die K.o.-Runde.

Im Viertelfinale kommt es am Donnerstag in Fribourg damit zur Neuauflage des Olympiafinales gegen Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby. Allerdings sind beide Teams deutlich schwächer besetzt als bei den Winterspielen in Mailand mit allen Stars. Vor allem die US-Auswahl ist vom Papier her die schlechteste seit vielen Jahren. Die deutsche Nationalmannschaft hatte das Viertelfinale verpasst, weil sie gegen Lettland, das sich Platz drei mit einem 8:1 gegen Ungarn holte, mit 0:2 und gegen die USA mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren hatte.