„Habe mich gut gefühlt“: Seider fährt mit zur Eishockey-WM

SID 10.05.2026 • 20:42 Uhr Der NHL-Verteidiger sitzt am Montag im Bus nach Zürich. Den Härtetest gegen die USA hat er bestanden.

NHL-Star Moritz Seider reist am Montag mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur WM in die Schweiz. „Ich habe mich gut gefühlt. Ich freue mich, mitfahren zu können, und auf eine hoffentlich lange Weltmeisterschaft“, sagte der deutsche Hoffnungsträger nach dem 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) bei der Generalprobe gegen die USA.

„Wir haben noch ein paar Tage Zeit, es war ein sehr guter Test“, ergänzte der zuletzt angeschlagene NHL-Verteidiger, der seit Ende April in Deutschland in der Reha ist: „Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen.“

Als Kapitän hatte der Abwehrspieler der Detroit Red Wings im letzten Vorbereitungsspiel in Mannheim seinen persönlichen WM-Härtetest absolviert. Dabei spielte er ohne sichtbare Probleme durch und machte einen guten Eindruck. Für Bundestrainer Harold Kreis ist der 25-Jährige der größte Hoffnungsträger, nachdem Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators) und John-Jason Peterka (Utah Mammoth) angeschlagen abgesagt hatten.