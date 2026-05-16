Jubel in Zürich: Schweiz gewinnt auch zweites WM-Spiel

SID 16.05.2026 • 22:42 Uhr Die Gastgeber erledigen die Aufgabe gegen Lettland souverän. Es ist das Duell der nächsten beiden deutschen Gegner.

Die Eishockey-Auswahl der Schweiz hat bei der Heim-WM auch ihr zweites Spiel gewonnen. Der Gastgeber setzte sich am Samstagabend in Zürich gegen Lettland mit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) durch – es war das Duell der beiden kommenden Gegner der deutschen Nationalmannschaft.

Am Sonntag spielt das DEB-Team gegen Lettland, am Montag (jeweils 20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) wartet die Schweiz.

Deutschland am Sonntag gegen Lettland

Und die Gastgeber, die nach vier Silbermedaillen seit 2013 auf den ersten WM-Titel hoffen, machen weiterhin einen guten Eindruck. Schon zum Auftakt in Gruppe A hatten sie mit einem Sieg über die USA (3:1) beeindruckt. Gegen Lettland trafen nun NHL-Stürmer Timo Meier (31.) sowie Damien Riat (38./53.) und Dean Kukan (41.). Rudolfs Balcers (32./60.) hatte für die Letten zwischenzeitlich ausgeglichen und erzielte auch den letzten Treffer des Spiels.