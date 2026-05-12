DEB-Team vor "unangenehmster WM-Gruppe seit Jahren"

SID 12.05.2026 • 16:41 Uhr Deutschland erwartet bei der Eishockey-WM eine Hammergruppe. Die Ziele bleiben dennoch groß.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun blickt voller Respekt auf die Vorrunden-Gegner bei der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft.

„Es ist wahrscheinlich seit vielen Jahren die unangenehmste Gruppe, das ist ganz klar“, sagte der Olympiazweite von 2018 bei ran: „Häufig war es so, dass man einige Top-Gegner hatte und immer dieses eine Finalspiel – so wie im vergangenen Jahr gegen Dänemark. In dieser Gruppe hat man aber plötzlich zwei Teams, die du schlagen musst, um da reinzukommen.“

Die DEB-Auswahl habe allerdings in der Vergangenheit „gezeigt, dass wir auch Top-Teams schlagen können“, so Kahun, der beim SC Bern spielt. Das Ziel in der Schweiz sei entsprechend „das Viertelfinale, da muss man nicht drumherum reden. Das ist ganz klar. Ich glaube, wir gehören auch in die Top 8.“

Draisaitl fehlt DEB-Team

Deutschland trifft in Gruppe A auf Olympiasieger und Titelverteidiger USA, Gastgeber und Vizeweltmeister Schweiz, Ex-Weltmeister Finnland sowie Großbritannien, Lettland, Österreich und Ungarn.

Anders als bei Olympia im Februar in Mailand (Aus im Viertelfinale), ist diesmal nicht die nominell stärkste Mannschaft auf dem Eis – nicht zuletzt Superstar Leon Draisaitl fehlt nach dem frühen NHL-Aus mit den Edmonton Oilers aufgrund körperlicher Beschwerden. Auch bei den anderen Teams sind nicht alle NHL-Stars dabei.