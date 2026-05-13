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Eishockey-WM: Kanada-Superstar doch zur WM!

Superstar doch zur WM!

Nach dem verlorenen Olympia-Finale peilt Sidney Crosby nun seinen zweiten Weltmeistertitel an.
Sidney Crosby fährt mit zur WM
Sidney Crosby fährt mit zur WM
© IMAGO/ABACAPRESS
SID
Nach dem verlorenen Olympia-Finale peilt Sidney Crosby nun seinen zweiten Weltmeistertitel an.

Prominenter Nachrücker bei Team Kanada für die Eishockey-WM: Superstar Sidney Crosby ist zwei Tage vor dem Start des Turniers in der Schweiz in den Kader des Rekordchampions berufen worden.

Der 38 Jahre alte Center, der mit seinem Klub Pittsburgh Penguins bereits in der ersten Runde der NHL-Playoffs gescheitert war, will nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen die USA (1:2 nach Verlängerung) nun WM-Gold. Im Februar in Mailand verpasste er die entscheidende Phase des olympischen Turniers wegen einer Verletzung.

Für Crosby wird es die vierte WM-Teilnahme nach 2006, 2015 und 2025. Nur 2015 gewann er mit Kanada, das am Freitagnachmittag gegen Schweden in Fribourg ins Turnier einsteigt, den Titel.

Die Highlights der Eishockey-WM auf SPORT1.de in Kooperation mit sportdeutschland.tv

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