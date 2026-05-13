Eishockey-WM: Kanada-Superstar doch zur WM!

SID 13.05.2026 • 10:12 Uhr Nach dem verlorenen Olympia-Finale peilt Sidney Crosby nun seinen zweiten Weltmeistertitel an.

Prominenter Nachrücker bei Team Kanada für die Eishockey-WM: Superstar Sidney Crosby ist zwei Tage vor dem Start des Turniers in der Schweiz in den Kader des Rekordchampions berufen worden.

Der 38 Jahre alte Center, der mit seinem Klub Pittsburgh Penguins bereits in der ersten Runde der NHL-Playoffs gescheitert war, will nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen die USA (1:2 nach Verlängerung) nun WM-Gold. Im Februar in Mailand verpasste er die entscheidende Phase des olympischen Turniers wegen einer Verletzung.