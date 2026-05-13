Eishockey-WM: Kanada-Superstar doch zur WM!

Prominenter Nachrücker bei Team Kanada für die Eishockey-WM: Superstar Sidney Crosby ist zwei Tage vor dem Start des Turniers in der Schweiz in den Kader des Rekordchampions berufen worden.
Superstar doch zur WM!
Nach dem verlorenen Olympia-Finale peilt Sidney Crosby nun seinen zweiten Weltmeistertitel an.
Sidney Crosby fährt mit zur WM
© IMAGO/ABACAPRESS
Der 38 Jahre alte Center, der mit seinem Klub Pittsburgh Penguins bereits in der ersten Runde der NHL-Playoffs gescheitert war, will nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen die USA (1:2 nach Verlängerung) nun WM-Gold. Im Februar in Mailand verpasste er die entscheidende Phase des olympischen Turniers wegen einer Verletzung.
Für Crosby wird es die vierte WM-Teilnahme nach 2006, 2015 und 2025. Nur 2015 gewann er mit Kanada, das am Freitagnachmittag gegen Schweden in Fribourg ins Turnier einsteigt, den Titel.