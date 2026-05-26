Nach Lettland-Sieg: DEB-Team erneut nach WM-Vorrunde ausgeschieden

SID 26.05.2026 • 14:36 Uhr Die erhoffte Schützenhilfe durch Ungarn bleibt aus. Die deutsche Mannschaft verpasst wieder das Viertelfinale.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in der Schweiz erneut bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Lettland qualifizierte sich am Dienstag in der Gruppe A mit einem 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) gegen Ungarn für das Viertelfinale. Um den letzten Platz in der K.o.-Runde kämpfen am Nachmittag (16.20 Uhr) die USA und Österreich.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte die Vorrunde am Montag mit einem 6:3-Sieg gegen Auf- und Absteiger Großbritannien abgeschlossen. Mit zehn Punkte wäre ein Weiterkommen nur bei einer lettischen Niederlage nach der regulären Spielzeit möglich gewesen.

Nach dem Vorrunden-Aus vor einem Jahr in Dänemark und der Olympia-Enttäuschung in Mailand mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl erlebte das Team von Bundestrainer Harold Kreis das dritte unbefriedigende Turnier in Folge. Die Zukunft des 67-Jährigen ist offen, DEB-Sportvorstand Christian Künast vermied ein Bekenntnis zu Kreis, der 2023 bei seinem WM-Einstand die deutsche Mannschaft sensationell zu Silber geführt und im vergangenen Dezember seinen Vertrag verlängert hatte.