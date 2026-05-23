Eishockey-WM: Bitteres Ergebnis für Deutschland

SID 23.05.2026 • 15:02 Uhr Dem DEB-Team droht bei der Eishockey-WM das Aus. Selbst zwei Siege in den letzten Spielen reichen Deutschland wahrscheinlich nicht für das Viertelfinale.

Die Chancen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf das Viertelfinale bei der WM in der Schweiz sind schon vor dem vermeintlichen „Endspiel“ gegen Österreich drastisch gesunken. Lettland besiegte am Samstagmittag die USA mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) und verschaffte sich damit wieder eine hervorragende Ausgangssituation in der Gruppe A.

Denn sollten die Balten ihre letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn gewinnen, könnten sie vom deutschen Team nicht mehr eingeholt werden – auch wenn die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der regulären Spielzeit am Abend (20.20 Uhr) gegen Österreich und am Montag gegen Großbritannien siegen sollte.

Eishockey-WM: Für Deutschland sieht es nicht gut aus

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA und Österreich, die noch gegeneinander spielen, hinter Deutschland bleiben könnten, ist gering. Die Schweiz und Finnland sind in der Gruppe A bereits für die K.o.-Runde qualifiziert.

Deniss Smirnovs (47.) und Sandis Vilmanis (59./60.) sorgten im Schlussdrittel für den Sieg der Letten, die am vergangenen Sonntag 2:0 gegen die deutsche Mannschaft gewonnen hatten. Der Bremerhavener DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis wehrte 45 Schüsse ab.