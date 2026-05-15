NHL-Profi Sturm kommt nicht - DEB-Team komplett

SID 15.05.2026 • 15:10 Uhr Kurz vor dem Auftakt bei der Eishockey-WM gibt es eine bittere Nachricht für das deutsche Team: Nico Sturm reist nicht zur WM in der Schweiz nach.

NHL-Profi Nico Sturm wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz nicht verstärken. Der Angreifer war mit Minnesota Wild im NHL-Viertelfinale gegen die Colorado Avalanche ausgeschieden.

Sportvorstand Christian Künast vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) hatte am Donnerstag Hoffnung noch auf einen WM-Einsatz des 31-Jährige gemacht.

Der DEB meldete für das Auftaktspiel am Freitag (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) bereits 25 Spieler. Damit ist das WM-Aufgebot komplett, wie der DEB bestätigte.

„Nico muss sagen: Ja, ich will kommen. Dann gehen die weiteren Schritte los“, hatte Künast nach dem Abschlusstraining erklärt, „er ist gerade vor zwölf Stunden ausgeschieden mit seinem Stanley-Cup-Traum. Ich glaube, dass wir morgen eine klare Tendenz haben und in zwei Tagen wissen: ja oder nein.“