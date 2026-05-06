NHL-Trio dabei: Prominente Verstärkung für deutsches Team

SID 06.05.2026 • 13:00 Uhr Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird die finale Vorbereitungsphase für die Weltmeisterschaft mit der Generalprobe gegen Olympiasieger USA nicht mit dem endgültigen Aufgebot bestreiten. Die Meisterspieler stoßen erst später zur deutschen Mannschaft.

Ein NHL-Trio kommt, die Meister fehlen noch: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird die finale Vorbereitungsphase für die Weltmeisterschaft mit der Generalprobe gegen Olympiasieger USA nicht mit dem endgültigen Aufgebot bestreiten. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mitteilte, stoßen die Spieler der Eisbären Berlin nach dem Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erst zur kommenden Woche zum Team.

Wie Sportvorstand Christian Künast bereits bestätigt hatte, verstärkt das NHL-Trio aus Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Stürmer Joshua Samanski (Edmonton Oilers) das Aufgebot. Ob Seider nach seiner Verletzung an der Weltmeisterschaft in der Schweiz teilnehmen kann, wird nach dem letzten Testspiel gegen Titelverteidiger USA am Sonntag (17.00 Uhr/MagentaSport) in Mannheim entschieden.

Leon Draisaitl (Edmonton), Tim Stützle (Ottawa Senators) und John-Jason Peterka (Utah Mammoth) haben für das Turnier bereits abgesagt. Die Weltmeisterschaft beginnt für Deutschland am 15. Mai mit dem Spiel gegen den Olympia-Dritten Finnland.

Eishockey: Langjähriger Kapitän nicht dabei

Neben dem NHL-Trio ergänzen die unterlegenen DEL-Finalisten Maximilian Franzreb, Leon Gawanke, Alexander Ehl und Marc Michaelis von den Adlern Mannheim die Auswahl, die zur vierten und letzten Vorbereitungsphase 28 Spieler zählt. Auf eine Nominierung des langjährigen Kapitäns Moritz Müller verzichtete Kreis. Der 39 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie hat sich noch nicht entschieden, ob er seine Karriere fortsetzt. Adler-Stürmer Justin Schütz fällt verletzt aus.

„Wir sind seit mehreren Wochen als Mannschaft zusammengewachsen und sehen eine durchweg positive Entwicklung“, sagte Kreis. Nach den beiden Niederlagen gegen Tschechien zum Auftakt gewann Deutschland die vergangenen vier Spiele gegen die Slowakei und Österreich.

„Darauf wollen wir aufbauen und in dieser letzten Phase vor der Abreise weiter an den Details arbeiten. Für die Spieler geht es jetzt auch darum, sich nochmal zu zeigen und einen möglichen WM-Platz zu sichern“, erklärte der Bundestrainer, der 22 Feldspieler und drei Torhüter nominieren darf.

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB):

Torhüter: Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Leon Hungerecker (Fischtown Pinguins), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Verteidiger: Fabio Wagner, Phillip Sinn (beide Red Bull München), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Arkadiusz Dziambor (Schwenninger Wild Wings), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers), Leon Gawanke (Adler Mannheim), Moritz Seider (Detroit Red Wings)