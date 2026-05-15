Schweiz schockt Titelverteidiger USA

SID 15.05.2026 • 22:44 Uhr Die Schweizer starten optimal ins Heim-Turnier. Gegen den Titelverteidiger schafft der Gastgeber die kleine Revanche.

Die Schweiz hat Eishockey-Olympiasieger USA gestürzt und zum Auftakt der Heim-WM eine kleine Revanche gefeiert. Der Gastgeber gewann beim Vorrundenstart in Zürich die Neuauflage des Vorjahresfinals gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger in der deutschen Gruppe A mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

NHL-Profi Pius Suter (3.), Sven Andrighetto (12.) und Ken Jäger (57.) lösten in der ausverkauften Swiss Life Arena große Euphorie im eigenen Land aus, das nach zwei Finalniederlagen nacheinander und vier Silbermedaillen seit 2013 nach dem ersehnten ersten Titelgewinn lechzt. Alex Steeves (49.) erzielte den Treffer für das US-Team.

Im vergangenen Jahr hatten die Schweizer das WM-Endspiel dramatisch in der Verlängerung gegen die USA (0:1) verloren. Damals noch unter Trainer Patrick Fischer, der nach dem Skandal um ein gefälschtes Corona-Impfzertifikat vor dem Heim-Turnier gehen musste.

Die USA hatten in Stockholm ihre erste Goldmedaille seit 1960 geholt und im Februar den Olympiasieg nachgelegt. In diesem Jahr geht das US-Team allerdings nur mit wenigen NHL-Stars an den Start. Der einzige Mailand-Held im Kader ist Matthew Tkachuk, der zweimalige Stanley-Cup-Sieger der Florida Panthers stößt aber erst am Dienstag zur Mannschaft, nachdem er zum ersten Mal Vater wurde.

Eishockey-WM: Tschechien startet mit Sieg

In der Gruppe B gelang Tschechien ein Start nach Maß. Der Weltmeister von 2024 besiegte Dänemark, das im Vorjahr als Co-Gastgeber noch den Deutschland-Schreck gespielt hatte und überraschend bis ins Halbfinale gestürmt war, mit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).