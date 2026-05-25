Eishockey-WM: Schlechte Nachrichten für Deutschland

Moritz Thienen 25.05.2026 • 18:50 Uhr Die USA gewinnen bei der Eishockey-WM souverän gegen Ungarn. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Weiterkommen von Deutschland sinkt immer mehr.

Die erhoffte Schützenhilfe für Deutschland bei der Eishockey-WM ist erstmal ausgeblieben! Die USA schlugen Außenseiter Ungarn erwartbar und deutlich mit 7:3.

Kapitän Justin Faulk brachte die USA schon früh in Führung (9.). Noch im ersten Drittel erhöhte Superstar Matthew Tkachuk zum 2:0 (18). Zweimal Ryan Leonard, Max Plante und erneut Faulk und Tkachuk trafen in der Folge für die USA, Csanad Erdely mit zwei Treffern und Gabor Tornyai verkürzten für die Ungarn.

Durch den Erfolg hat der Titelverteidiger den Einzug ins Viertelfinale der WM weiter in der eigenen Hand. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Österreich am Dienstag (ab 16:20 Uhr im LIVETICKER) würden die US-Amerikaner das Viertelfinale perfekt machen.

Eishockey-WM: USA-Sieg schlecht für Deutschland

Für Deutschland war der Erfolg der USA dagegen keine gute Nachricht. Durch den Erfolg stellte der amtierende Olympiasieger auf acht Punkte und zog vorerst an Deutschland vorbei.

Das DEB-Team kann mit einem Erfolg am Abend gegen Großbritannien (ab 20:20 Uhr im LIVETICKER) die USA zwar kurzfristig wieder überholen, hat am letzten Spieltag am Dienstag im Vergleich zu den Konkurrenten aber spielfrei.

Deshalb ist klar, dass Deutschland für das Weiterkommen ins Viertelfinale definitiv Schützenhilfe braucht.

So kommt Deutschland noch weiter

Die Ausgangslage dafür wird allerdings immer klarer und schlechter. Grundlage ist ein Sieg gegen Außenseiter Großbritannien.

Zudem braucht es am Dienstag eine sensationelle Niederlage von Lettland nach 60 Minuten gegen Ungarn.