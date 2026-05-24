Eishockey-WM: So kommt Deutschland noch ins Viertelfinale

Dominik Hager 24.05.2026 • 09:58 Uhr Deutschland benötigt bei der Eishockey-WM Schützenhilfe für das Viertelfinale. Nach dem Sieg gegen Österreich lebt die Hoffnung, doch diese hängt am seidenen Faden.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht trotz des 6:2-Sieges gegen Österreich im sechsten Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand. Aus eigener Kraft ist ein Einzug ins WM-Viertelfinale nicht mehr möglich. Noch besteht aber Hoffnung. Voraussetzung Nummer eins ist ein eigener Sieg gegen Underdog Großbritannien (Montag, 20.20 Uhr im LIVETICKER). Alles Weitere entscheidet sich auch in den anderen Partien.

Während die Schweiz und Finnland bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind, kämpfen Österreich (9 Punkte), Deutschland (7), Lettland (6) und die USA (5) in Gruppe A um zwei weitere Tickets.

Im Falle von Punktgleichheit wird zunächst der direkte Vergleich herangezogen. Sollten mehrere Teams gleich viele Zähler haben, könnte ein Dreier- oder gar Vierervergleich die Entscheidung bringen.

Deutschland muss in erster Linie auf Patzer von Lettland und den USA hoffen.

Eishockey-WM: Auf diese beiden Szenarien liegt die größte Hoffnung

Möglich ist ein Weiterkommen, wenn das DEB-Team hinter Lettland den Dreiervergleich gegen Österreich und die USA für sich entscheidet. Dafür müssen die USA Österreich nach Verlängerung bezwingen. Sollte Finnland erwartungsgemäß Österreich schlagen, wäre man nicht auf die eher unwahrscheinliche Schützenhilfe aus Ungarn oder Großbritannien angewiesen.

Eine weitere Option besteht darin, dass Deutschland durch eine Lettland-Niederlage gegen Ungarn weiterkommt. Die Ungarn dürften den Letten noch eher Paroli bieten als die Briten. Sollte vorab Österreich gegen Finnland verlieren, wäre das Weiterkommen für Deutschland durch einen lettischen Patzer fix, weil sich auch die USA und Österreich noch Punkte gegenseitig wegnehmen.

Auf diesen Spielen liegt das Augenmerk

Es gibt eine ganze Reihe an weiteren Szenarien, die Deutschland ins Viertelfinale befördern können. Folgende Spiele sind dabei entscheidend:

Lettland – Großbritannien (Sonntag, 24. Mai, 16.20 Uhr)

Österreich – Finnland (Sonntag, 24. Mai, 20.20 Uhr)

USA – Ungarn (Montag, 25. Mai, 16.20 Uhr)

Deutschland – Großbritannien (Montag, 25. Mai, 20.20 Uhr)

Lettland – Ungarn (Dienstag, 26. Mai, 12.20 Uhr)

Österreich – USA (Dienstag, 26. Mai, 16.20 Uhr)

So kommt Deutschland ohne direkten Vergleich weiter

Deutschland könnte mit zehn Punkten weiterkommen, ohne dass es zu einem direkten Vergleich kommt.

Deutschland bliebe vor den Letten, wenn diese gegen Ungarn und Großbritannien maximal drei Punkte holen.

Deutschland bliebe vor Österreich, wenn die Alpenrepublik gegen die USA und Finnland in der regulären Spielzeit verliert.

Deutschland bliebe vor den USA, wenn diese gegen Ungarn und Österreich maximal vier Punkte sammeln.

Sollten zwei dieser drei Szenarien eintreten, wäre Deutschland weiter.

Schützenhilfe aus Großbritannien und Ungarn ist jedoch unwahrscheinlich. Sollte es zu dieser nicht kommen, könnte Deutschland nur über einen gewonnenen direkten Vergleich weiterkommen.



Eishockey-WM: Was passiert bei einem Zweiervergleich?

Deutschland wäre punktgleich mit den Letten, wenn diese noch vier Punkte holen.

-> Der direkte Vergleich spräche für Lettland.

-> Der direkte Vergleich spräche für Lettland. Deutschland wäre punktgleich mit Österreich, wenn es gegen Finnland und die USA noch einen Zähler holt.

-> Der direkte Vergleich spräche für Deutschland.

-> Der direkte Vergleich spräche für Deutschland. Deutschland wäre punktgleich mit den USA, wenn diese gegen Ungarn und Österreich fünf Punkte holen.

-> Der direkte Vergleich spräche für die USA.

Eishockey-WM: Was passiert bei einem Dreiervergleich?

Es besteht auch die Möglichkeit, dass am Ende drei Teams auf zehn Punkte kommen.

Bei Österreich, Deutschland, USA: Deutschland kommt weiter.

Dies ist der Fall, wenn die USA gegen Österreich in der Verlängerung gewinnen, die USA Ungarn schlagen und Österreich gegen Finnland verliert.

Deutschland kommt weiter. Dies ist der Fall, wenn die USA gegen Österreich in der Verlängerung gewinnen, die USA Ungarn schlagen und Österreich gegen Finnland verliert. Bei Lettland, Österreich, Deutschland: Deutschland kommt durch die Tordifferenz weiter.

Dieser Fall tritt ein, wenn Österreich noch einen Punkt holt und Lettland vier Punkte sammelt.

Deutschland kommt durch die Tordifferenz weiter. Dieser Fall tritt ein, wenn Österreich noch einen Punkt holt und Lettland vier Punkte sammelt. Bei Lettland, Deutschland, USA: Deutschland ist ausgeschieden.

Eishockey-WM: Vierervergleich würde Deutschland ins Viertelfinale bringen

Es könnte auch noch ganz kurios werden und zum Vierervergleich kommen.

Alle Teams haben zehn Punkte, wenn Lettland gegen Großbritannien und Ungarn noch vier Punkte holt, die USA gegen Ungarn und nach Verlängerung gegen Österreich gewinnen und Österreich gegen Finnland verliert sowie nach Verlängerung gegen die USA verliert.