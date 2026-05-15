Spektakulärer Auftakt: Kanada bezwingt Mitfavoriten

SID 15.05.2026 • 19:09 Uhr Zum Auftakt der Eishockey-WM in der Schweiz setzt sich der Rekordmeister gegen den Mitfavoriten durch.

Rekordchampion Kanada hat seine Favoritenrolle bei der Eishockey-WM in der Schweiz direkt untermauert. 82 Tage nach dem verlorenen Olympia-Finale von Mailand gewann die Mannschaft um Altstar Sidney Crosby und Toptalent Macklin Celebrini das spektakuläre Topduell der Gruppe B zum Auftakt in Fribourg gegen Schweden mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).

John Tavares (3.) und Ryan O’Reilly (17.) brachten die Kanadier in Führung. Schweden schlug aber zurück: Jacob Larsson (29.) und Lucas Raymond (32.) glichen aus. Nach Treffern durch den Kanadier Dylan Holloway (35.) und Matthias Ekholm (36.), Teamkollege bei den Edmonton Oilers von Leon Draisaitl, ging es mit einem Unentschieden ins Schlussdrittel. In diesem sorgten Connor Brown (44.) und Dylan Cozens (53.) für den Sieg der Ahornblätter. Crosby und Celebrini blieben ohne Scorerpunkt.

Kanada wartet seit dem Gewinn 2023 gegen Deutschland auf den nächsten WM-Titel, es wäre der 29. Im vergangenen Jahr war das Eishockey-Mutterland sensationell im Viertelfinale an Co-Gastgeber Dänemark gescheitert.

Deutschland erwischte dagegen zum Auftakt einen Fehlstart. Gegen Finnland unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis ohne prominente NHL-Unterstützung mit 1:3.