Traumfinale gegen Kanada? Schweiz greift nach WM-Titel

SID 30.05.2026 • 17:44 Uhr Die Schweizer stürmen gegen das Überraschungsteam im eigenen Land ins Endspiel. Dort könnte es zum Traumduell kommen.

Ein Land steht kopf: Die wie entfesselt aufspielende Schweiz greift in der Heimat nach dem ersehnten ersten Titel bei einer Eishockey-WM. Der Gastgeber ließ dem Überraschungsteam aus Norwegen beim 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) im Halbfinale in Zürich keine Chance und zog zum dritten Mal nacheinander ins Endspiel ein.

Christoph Bertschy (18.), Denis Malgin (25.), Ken Jäger (33.), Damien Riat (37.), NHL-Stürmer Nico Hischier (45.) und Theo Rochette (58.) trafen für die Schweizer, die ihren neunten Sieg feierten und es am Sonntag (20.20 Uhr im LIVETICKER) mit Rekordsieger Kanada oder dem Olympia-Dritten Finnland zu tun bekommen. Das Duell der Schwergewichte findet am Abend (20 Uhr) statt.

Die Euphorie in der Schweiz kennt keine Grenzen. Die Fans sehnen die Titelpremiere herbei, nachdem die Eidgenossen zuletzt zwei bittere Finalniederlagen nacheinander hinnehmen mussten. Im Endspiel stößt auch wieder NHL-Profi Timo Meier zum Team, der nach einem Kniecheck im Viertelfinale gegen die tapferen Norweger gesperrt aussetzen musste.