Vor Eishockey-WM: Deutschland mit überzeugendem Sieg

SID 02.05.2026 • 20:14 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft feiert in der Vorbereitung auf die Eishockey-WM den nächsten Erfolg.

Auch ohne zahlreiche Stammspieler kommt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft immer besser in Schwung. 13 Tage vor dem WM-Auftakt in der Schweiz bezwang das Team von Bundestrainer Harold Kreis Österreich nach lange überzeugender Leistung mit 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) und feierte den vierten Sieg in Folge in der Vorbereitung, obwohl die Spieler der DEL-Finalisten und aus Nordamerika noch fehlten.

Lokalmatador Maximilian Kastner von Red Bull München (8.), der Augsburger Alexander Blank (13.), der Schweiz-Legionär Dominik Kahun (40.), der Iserlohner Daniel Fischbuch (56.) und der Straubinger Tim Brunnhuber (60.) erzielten vor 5148 Zuschauern in Garmisch-Partenkirchen die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

DEB-Team lässt weitere Chancen liegen

Einziges Manko war die schwache Chancenverwertung, der Sieg hätte deutlich höher ausfallen können. Deshalb wurde es noch einmal spannend, als Lucas Thaler (44.) und Mario Huber (48.) im Schlussdrittel für Österreich auf 2:3 verkürzten.

„Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt, einfach gespielt, Scheiben tief, hartes Forechecking, alle arbeiten zurück“, sagte Kreis bei MagentaSport zufrieden. Am Donnerstag hatte es in Zell am See ein 4:3 gegeben. In der WM-Vorrunde sind die beiden Nachbarn erneut Gegner. Zuvor hatte die DEB-Auswahl nach zwei Niederlagen zum Auftakt in Tschechien (3:5, 1:4) zweimal 3:1 gegen die Slowakei gewonnen.

Erst bei der Generalprobe am 10. Mai in Mannheim gegen die USA soll das Team komplett sein – mit den Spielern der Eisbären Berlin und der Adler Mannheim. DEB-Sportvorstand Christian Künast kündigte an, dass aus der NHL Torhüter Philipp Grubauer definitiv dazu stoßen wird. Hinter Verteidiger Moritz Seider steht ein kleines Fragezeichen, er ist noch angeschlagen, „es ist am Ende seine Entscheidung“, sagte Künast bei MagentaSport.

Weitere Verstärkung aus der NHL?

Ebenso könnte NHL-Debütant Joshua Samanski die Mannschaft verstärken, „da sieht es sehr gut aus“, berichtete Künast. Superstar Leon Draisaitl sagte dagegen wegen seiner langwierigen Knieverletzung vor den Playoffs ab, auch Tim Stützle und John-Jason Peterka werden wohl nicht kommen. Lukas Reichel muss nach dem Playoff-Aus mit Boston in der AHL weiterspielen.