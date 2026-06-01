Schweizer Josi als MVP der Eishockey-WM ausgezeichnet

SID 01.06.2026 • 05:30 Uhr Kapitän Roman Josi verliert zum vierten Mal ein WM-Endspiel mit der Schweiz.

Kapitän Roman Josi ist nach dem verlorenen Finale der Schweiz bei der Eishockey-WM als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden. Für den NHL-Verteidiger war die Trophäe nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz nur ein schwacher Trost.

Als bester Torhüter wurde der Straubinger Henrik Haukeland, der Norwegen sensationell zu Bronze geführt hatte, geehrt. Josi war auch bester Verteidiger, bester Stürmer wurde der kanadische Jungstar Macklin Celebrini.