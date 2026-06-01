Schweizer Josi als MVP der Eishockey-WM ausgezeichnet

Kapitän Roman Josi ist nach dem verlorenen Finale der Schweiz bei der Eishockey-WM als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden. Für den NHL-Verteidiger war die Trophäe nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz nur ein schwacher Trost.
Schweizer als MVP ausgezeichnet
Kapitän Roman Josi verliert zum vierten Mal ein WM-Endspiel mit der Schweiz.
Als MVP ausgezeichnet: Roman Josi
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Als bester Torhüter wurde der Straubinger Henrik Haukeland, der Norwegen sensationell zu Bronze geführt hatte, geehrt. Josi war auch bester Verteidiger, bester Stürmer wurde der kanadische Jungstar Macklin Celebrini.
Ins All-Star-Team wurden von den Journalisten neben Josi und Celebrini der Schweizer Torhüter Leonardo Genoni, dessen Landsmann und Scorerkönig Sven Andrighetto sowie die finnischen Weltmeister Henri Jokiharju und Aleksander Barkov gewählt. Andrighetto brachte es in zehn WM-Spielen auf vier Tore und elf Vorlagen.