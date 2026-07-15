Eishockey: WM-Eröffnungsspiel auf Schalke gegen Schweiz

SID 15.07.2026 • 13:35 Uhr Am 13. Mai 2027 trifft Gastgeber Deutschland im Fußballstadion auf einen Erzrivalen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft eröffnet die Heim-WM 2027 in der Fußballarena auf Schalke gegen die Schweiz. Das gab Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees, im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch in München bekannt. Die Partie findet am 13. Mai um 20.20 Uhr statt, ehe die weiteren Nationen tags darauf ins Turnier einsteigen. Das Finale steigt am 30. Mai.

„Ich kann mir kein größeres Event als dieses vorstellen“, sagte Matti Nurminen, Generalsekretär des Weltverbands IIHF. Bereits 2010 hatte die Weltmeisterschaft in dem Gelsenkirchener Stadion begonnen. Damals war mit 77.803 Zuschauern ein Weltrekord für ein Outdoor-Spiel aufgestellt worden, der mittlerweile überboten wurde. Diesmal soll die Kapazität bei etwa 62.000 Fans liegen.

Die Arena ist der dritte Austragungsort der Heim-WM neben den regulären Spielstätten in Düsseldorf und Mannheim. Im Düsseldorfer Dome findet das Finalwochenende statt, die deutsche Mannschaft absolviert ihre Vorrunde in der Mannheimer SAP Arena. Die ersten Tickets gehen am Donnerstag (12.00 Uhr) in den Vorverkauf.

WM: Duell gegen Erzrivalen Schweiz

Es herrsche „eine große sportliche Rivalität“ in den Duellen mit dem Vizeweltmeister Schweiz, sagte Gröbner: „Die letzten Jahre waren ein bisschen kritisch.“ Die vergangenen drei Duelle gegen den Nachbarn hat Deutschland verloren, zuletzt setzte es bei der WM im Mai ein 1:6.