Eishockey-WM in Deutschland: Keine Russland-Rückkehr

SID 30.07.2026 • 21:06 Uhr Am Donnerstag gibt der Weltverband IIHF seine Entscheidung bekannt.

Bei der Eishockey-WM im kommenden Jahr in Deutschland wird es nicht zu einer Rückkehr Russlands kommen. Das teilte der Weltverband IIHF am Donnerstag mit. Grund seien die „anhaltenden Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Schutz und sportlicher Integrität“, hieß es in dem kurzen Statement.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Anfang Juli die Sanktionen gegen Russland weitestgehend aufgehoben und damit auch den Weg für russische Mannschaften zurück in den Weltsport freigemacht. In der Folge hatte die IIHF überlegt, ob sie den neunmaligen Olympiasieger und 27-maligen Weltmeister wieder zu Wettbewerben zulässt. Russland ist seit dem Überfall in der Ukraine im Jahr 2022 im Eishockey ausgeschlossen.

Die nächste Eishockey-WM findet vom 13. bis 30. Mai kommenden Jahres in Düsseldorf und Mannheim statt. Das Eröffnungsspiel steigt in der Fußballarena auf Schalke.