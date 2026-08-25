Eishockey: Maskottchen für Heim-WM gefunden

SID 25.08.2026 • 14:13 Uhr Das Maskottchen der Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland ist ein Dackel. Dieser soll typisch deutsche Klischees erfüllen, aber auch einen Widerspruch auflösen.

Ein Dackel ist das Maskottchen der Eishockey-WM im kommenden Jahr in Deutschland. „Der sympathische, selbstbewusste und manchmal etwas freche“ Teckl soll Fans, Mannschaften und Volunteers vor und während des Turniers in Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen (13. bis 30. Mai 2027) begleiten, wie die Organisatoren bekannt gaben.

„Mit Teckl haben wir ein Maskottchen gefunden, das einen unverkennbaren Bezug zum Gastgeberland besitzt und gleichzeitig einen starken eigenen Charakter mitbringt“, sagte Claus Gröbner, Geschäftsführer des WM-Organisationskomitees: „Er gilt als typisch deutsch, hat vielleicht sogar ein etwas spießiges Image und ist gleichzeitig unglaublich sympathisch und charakterstark. Genau diesen vermeintlichen Widerspruch wollten wir mit Teckl humorvoll auflösen.“

Eishockey-WM startet in der Schalker Fußball-Arena

Teckl weckt Erinnerungen an Waldi. Das Maskottchen der Sommerspiele 1972 in München war ebenfalls ein Dackel und das erste offizielle Olympia-Maskottchen.

Bei Teckl sei das Ziel ein „hoher Wiedererkennungswert“ gewesen, „auf dem Eis und in den Arenen als auch in der Kommunikation rund um das Turnier“, hieß es in einer Mitteilung. Einen schützenden Helm trägt Teckl allerdings nicht. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in der Schweiz hatten die Gastgeber noch auf eine Kuh namens „Cooly“ gesetzt.