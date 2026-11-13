Ex-IOC-Präsident Thomas Bach wird in Russland-Frage deutlich

Thomas Bach positioniert sich deutlich in der Debatte um eine mögliche Rückkehr von Russland und Belarus bei der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. Der ehemalige IOC-Präsident warnt bei SPORT1 vor politischen Eingriffen.

Der frühere IOC-Präsident Thomas Bach hat sich nach dem brisanten CAS-Urteil, Russland und Belarus für die Eishockey-WM 2027 in Deutschland zuzulassen, für eine Rückkehr beider Nationen in internationale Sportwettbewerbe ausgesprochen und dabei die Unabhängigkeit des Sports betont.

„Meine Meinung ist klar und die war immer klar: Es kann nicht an Staaten liegen, wer wann, wie, und warum an Sportwettbewerben teilnehmen kann. Hier muss die Autonomie und Neutralität des Sports gewahrt werden. Es zählen die sportlichen Qualifikationen und nicht die politischen Einstellungen“, sagte Bach im Gespräch mit SPORT1.

Thomas Bach äußert sich zum möglichen Comeback von Russland und Belarus in internationalen Wettbewerben Thomas Bach äußert sich zum möglichen Comeback von Russland und Belarus in internationalen Wettbewerben © IMAGO/Belga

Ukraine? „Das wäre mehr als problematisch“

Besonders kritisch sieht der langjährige Sportfunktionär aber mögliche Folgen für die Ukraine, denn nach aktuellem Stand könnte eine Rückkehr Russlands und Belarus‘ dazu führen, dass der Ukraine ein Startplatz bei der WM 2027 verloren geht.

Dazu bezog Bach eindeutig Stellung: „Das wäre mehr als problematisch, weil die sportliche Qualifikation zählen muss – und jemandem im Nachhinein die sportliche Qualifikation zu entziehen, halte ich für höchst bedenklich.“

Mit seinen Aussagen unterstreicht Bach seine langjährige Haltung, politische Entscheidungen nicht über die sportliche Qualifikation zu stellen und über die Teilnahme an Wettbewerben primär nach sportlichen Kriterien zu entscheiden.