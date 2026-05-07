Mannheim zurück beim Spengler Cup

SID 07.05.2026 • 11:31 Uhr Die Adler Mannheim nehmen Ende des Jahres am traditionsreichen Spengler Cup teil - erstmals nach über zehn Jahren.

Die Adler Mannheim nehmen Ende des Jahres am traditionsreichen Spengler Cup teil. Das verkündeten die Veranstalter und der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag. Die Kurpfälzer werden erstmals seit elf Jahren wieder an dem prestigeträchtigen Einladungsturnier in der Schweiz (26. bis 31. Dezember) teilnehmen, insgesamt zum neunten Mal.

„Es ist eine große Ehre für uns, für das vielleicht größte und geschichtsträchtigste Einladungsturnier Europas berücksichtigt zu werden“, sagte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder: „Es freut uns, auf internationale Spitzenteams zu treffen und das deutsche Eishockey in diesem besonderen Rahmen vertreten zu dürfen.“

Spengler Cup: Keine deutschen Teilnehmer seit 2024

In Davos in den Alpen trifft Mannheim auf die U.S. Collegiate Selects (USA), Champions-Hockey-League-Sieger Frölunda HC (Schweden), die SCL Tigers (Schweiz) sowie Gastgeber und Titelverteidiger Davos. Der sechste Teilnehmer wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das Team Kanada wird erstmals seit 1984 nicht dabei sein, nachdem keine Einigung über eine Verlängerung der Zusammenarbeit erzielt werden konnte.