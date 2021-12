U20-WM: Nach den USA auch Tschechien in Quarantäne

Die Corona-Pandemie sorgt bei der U20-WM der Eishockey-Junioren in Kanada weiter für Chaos. Wegen des Positivtests eines Spielers muss die tschechische Mannschaft in Quarantäne und kann damit ihr zweites Vorrundenspiel gegen Finnland am Mittwochabend nicht bestreiten. Wie der Weltverband IIHF mitteilte, wird die Partie mit 1:0 für den Gegner gewertet.