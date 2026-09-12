Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. September

Weltranglistenerste gegen -zweite heißt es im US Open-Finale. Die DBB-Frauen erwarten in Frankreich einen Hammergegner auf dem Weg ins WM-Finale.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka wird im Finale der US Open alles daran setzen, Jelena Rybakina zu schlagen. Sabalenka könnte sich mit einem Sieg (22.00 Uhr MESZ/Sky und Sporteurope.TV) den dritten US Open-Titel in Folge erspielen, das schaffte bislang nur Tennisikone Serena Williams. Auch aus deutscher Sicht gibt es Titelchancen: Das Davis-Cup-Doppel Krawietz/Pütz trifft im Finale auf den US-Amerikaner Harrison mit seinem britischen Partner Skupski (18.00 Uhr MESZ/Sky und Sporteurope.TV).

Nach ihrem spektakulären Viertelfinalsieg gegen Europameister Belgien wollen die Basketballerinnen die Fahrkarte ins Finale der Heim-WM in Berlin lösen. Mit den Olympia-Zweiten aus Frankreich hat die Mannschaft um Leonie Fiebich und Co. allerdings eine harte Nuss zu knacken (16.30 Uhr/ProSieben MAXX und MagentaTV).

Erstmals in seiner Geschichte grüßt der FC Augsburg von der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Zu diesem historischen Moment empfängt die Mannschaft von Coach Manuel Baum den derzeitigen Tabellen-Siebten Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky). Zeitgleich im Einsatz ist der SC Paderborn bei Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart spielt in Hoffenheim und der SC Freiburg muss bei Borussia Mönchengladbach ran. Zum Rhein-Main-Derby kommt es zwischen dem FSV Mainz und Eintracht Frankfurt, bevor um 18.30 Uhr (Sky) Werder Bremen in Köln aufläuft.